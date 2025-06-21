Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ будут обучать бизнес международным переговорам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России договорились о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации образовательного проекта "Школа переговоров ВАВТ", направленного на обучение предпринимателей и студентов ведению переговоров на международном уровне, сообщает центр.Соответствующее соглашение в субботу на полях ПМЭФ подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и ректор ВАВТ Минэкономразвития России Виттория Идрисова."Соглашение направлено на повышение качества подготовки специалистов в области международных переговоров, создание и распространение лучших переговорных практик международного уровня с фокусом на дружественные страны, популяризацию профессий, связанных с ВЭД, а также содействие развитию экспортного потенциала России", - говорится в сообщении.В частности, Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ планируют проведение обучающих мероприятий, таких как семинары, мастер-классы и тренинги для предприятий и учебных заведений, с акцентом на специфику переговоров с представителями разных культур, разработку методических материалов по взаимодействию с представителями дружественных России стран, а также консультирование бизнеса по вопросам ведения переговоров с иностранными партнерами."Текущая ситуация в мировой торговле и переориентация российского экспорта на новые рынки открыли множество возможностей для бизнеса, однако как для развития торговых отношений, так и для укрепления дипломатических связей, облегчающих эти отношения, нужны квалифицированные переговорщики. Сотрудничество с Академией в рамках реализации проекта "Школа переговоров ВАВТ" позволит вывести образовательные возможности в области международной коммуникации на принципиально новый уровень", - подчеркнула Никитина."Владение навыками международных переговоров сегодня — не только важная профессиональная компетенция, но и стратегическая необходимость. В сотрудничестве со Школой экспорта РЭЦ мы сможем системно интегрировать в образовательный процесс передовые инструменты деловой коммуникации, формируя у студентов, менеджеров и предпринимателей мышление международного уровня и готовность к работе в мультикультурной среде", - отметила Идрисова.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
Подписание Соглашения между АНО дополнительного профессионального образования "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр" и Всероссийской академией внешней торговли Министерства экономической торговли РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России договорились о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации образовательного проекта "Школа переговоров ВАВТ", направленного на обучение предпринимателей и студентов ведению переговоров на международном уровне, сообщает центр.
Соответствующее соглашение в субботу на полях ПМЭФ подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и ректор ВАВТ МинэкономразвитияРоссии Виттория Идрисова.
"Соглашение направлено на повышение качества подготовки специалистов в области международных переговоров, создание и распространение лучших переговорных практик международного уровня с фокусом на дружественные страны, популяризацию профессий, связанных с ВЭД, а также содействие развитию экспортного потенциала России", - говорится в сообщении.
В частности, Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ планируют проведение обучающих мероприятий, таких как семинары, мастер-классы и тренинги для предприятий и учебных заведений, с акцентом на специфику переговоров с представителями разных культур, разработку методических материалов по взаимодействию с представителями дружественных России стран, а также консультирование бизнеса по вопросам ведения переговоров с иностранными партнерами.
"Текущая ситуация в мировой торговле и переориентация российского экспорта на новые рынки открыли множество возможностей для бизнеса, однако как для развития торговых отношений, так и для укрепления дипломатических связей, облегчающих эти отношения, нужны квалифицированные переговорщики. Сотрудничество с Академией в рамках реализации проекта "Школа переговоров ВАВТ" позволит вывести образовательные возможности в области международной коммуникации на принципиально новый уровень", - подчеркнула Никитина.
"Владение навыками международных переговоров сегодня — не только важная профессиональная компетенция, но и стратегическая необходимость. В сотрудничестве со Школой экспорта РЭЦ мы сможем системно интегрировать в образовательный процесс передовые инструменты деловой коммуникации, формируя у студентов, менеджеров и предпринимателей мышление международного уровня и готовность к работе в мультикультурной среде", - отметила Идрисова.
Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".
Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".
Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".
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