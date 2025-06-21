https://ria.ru/20250621/rets-2024503260.html

Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ будут обучать бизнес международным переговорам

Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ будут обучать бизнес международным переговорам - РИА Новости, 21.06.2025

Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ будут обучать бизнес международным переговорам

Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России договорились о сотрудничестве и РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:45:00+03:00

2025-06-21T14:45:00+03:00

2025-06-21T14:51:00+03:00

пмэф-2025

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

всероссийская академия внешней торговли

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024493721_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_afbef2a5e6bdc2fcd294e5bc2892912a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России договорились о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации образовательного проекта "Школа переговоров ВАВТ", направленного на обучение предпринимателей и студентов ведению переговоров на международном уровне, сообщает центр.Соответствующее соглашение в субботу на полях ПМЭФ подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и ректор ВАВТ Минэкономразвития России Виттория Идрисова."Соглашение направлено на повышение качества подготовки специалистов в области международных переговоров, создание и распространение лучших переговорных практик международного уровня с фокусом на дружественные страны, популяризацию профессий, связанных с ВЭД, а также содействие развитию экспортного потенциала России", - говорится в сообщении.В частности, Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ планируют проведение обучающих мероприятий, таких как семинары, мастер-классы и тренинги для предприятий и учебных заведений, с акцентом на специфику переговоров с представителями разных культур, разработку методических материалов по взаимодействию с представителями дружественных России стран, а также консультирование бизнеса по вопросам ведения переговоров с иностранными партнерами."Текущая ситуация в мировой торговле и переориентация российского экспорта на новые рынки открыли множество возможностей для бизнеса, однако как для развития торговых отношений, так и для укрепления дипломатических связей, облегчающих эти отношения, нужны квалифицированные переговорщики. Сотрудничество с Академией в рамках реализации проекта "Школа переговоров ВАВТ" позволит вывести образовательные возможности в области международной коммуникации на принципиально новый уровень", - подчеркнула Никитина."Владение навыками международных переговоров сегодня — не только важная профессиональная компетенция, но и стратегическая необходимость. В сотрудничестве со Школой экспорта РЭЦ мы сможем системно интегрировать в образовательный процесс передовые инструменты деловой коммуникации, формируя у студентов, менеджеров и предпринимателей мышление международного уровня и готовность к работе в мультикультурной среде", - отметила Идрисова.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250621/rets-2024502869.html

https://ria.ru/20250621/rets-2024503934.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), всероссийская академия внешней торговли