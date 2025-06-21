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Школа экспорта РЭЦ провела на ПМЭФ конференцию о кадрах - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:42 21.06.2025 (обновлено: 14:51 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/rets-2024502869.html
Школа экспорта РЭЦ провела на ПМЭФ конференцию о кадрах
Школа экспорта РЭЦ провела на ПМЭФ конференцию о кадрах - РИА Новости, 21.06.2025
Школа экспорта РЭЦ провела на ПМЭФ конференцию о кадрах
Проблема острого дефицита квалифицированных специалистов в сфере ВЭД и способы ее решения стали центральной темой круглого стола, организованной Школой экспорта РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:42:00+03:00
2025-06-21T14:51:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
владимир ильичев
вероника никишина
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Проблема острого дефицита квалифицированных специалистов в сфере ВЭД и способы ее решения стали центральной темой круглого стола, организованной Школой экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 21 июня на полях ПМЭФ, сообщает центр."Представители органов государственной власти, институтов поддержки экспорта, ведущих российских ВУЗов и бизнеса вместе со студентами искали пути решения проблемы под модераторством Алисии Никитиной, генерального директора Школы экспорта РЭЦ", - говорится в сообщении.Среди участников были в том числе замминистра экономического развития России Владимир Ильичев, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, ректор ВАВТ Минэкономразвития России Виттория Идрисова, первый проректор РУДН Юлия Эбзеева и руководитель программы по развитию ВЭД ПАО "Газпром нефть" Павел Покровский.Эксперты единогласно признали ВЭД одним из ключевых драйверов российской экономики, чей потенциал, однако, сдерживается нехваткой кадров. Более того, был отмечен стратегический приоритет экспорта и необходимость кадров для работы на новых рынках, а вместе с этим и значимость формирования и развития привлекательности профессий данного направления среди студентов."К 2030 году несырьевой неэнергетический экспорт должен вырасти до $248 млрд, и здесь ключевое значение имеет кадровый вопрос, особенно сейчас, когда перед нами встают новые вызовы. Чтобы освоить перспективные рынки, необходимо глубокое понимание местной специфики и региональных особенностей, высокая квалификация. Мы активно работаем с Российским экспортным центром по образовательным программам, а также видим эффективность программы продвижения за рубежом национального бренда "Сделано в России", на которую и вузам стоит обратить внимание", - подчеркнул Ильичев."Внешнеэкономическая деятельность сегодня - это необходимость, то, что определяет конкурентоспособность бизнеса, и, шире - устойчивость всей экономики. Несмотря на санкционное давление, российский экспорт не просто выстоял — он активно диверсифицируется, выходя на новые рынки с новой продукцией, на которую продолжает расти спрос. Все это требует специалистов новой формации — маркетологов, юристов, финансистов, тех, кто владеет глубоким пониманием регионов и логики международной торговли", — отметила Никишина.Студенты-участники поделились своим видением ВЭД-профессий будущего, а также отметили необходимость интеграции ярких и неформатных подходов, появление новых стимулов и просторов для карьерного роста.Образовательные учреждения активно адаптируют программы под новые реалии. ВУЗы фокусируются на интеграции бизнес-практик, повышении конверсии выпускников в сотрудников и новых стимулах, таких как кейс-чемпионаты, мастер-классы и стажировки.Бизнес со своей стороны развивает программы стажировок и наставничества. Крупные компании предлагают прозрачные карьерные треки, а МСП – быстрый рост и широкий круг ответственности для молодых специалистов, подчеркивая уникальные возможности в условиях кадрового дефицита."Сегодня как никогда необходима кооперация государства, вузов и бизнеса. Наша общая задача – не только готовить, но и формировать привлекательный образ специалиста ВЭД как ключевой фигуры для экономики. Системный подход, включая новые форматы работы с молодежью, позволит превратить кадровый вызов в драйвер роста экспорта", – резюмировала Никитина.По итогам конференции участниками были еще раз подчеркнуты главные причины кадрового голода в отрасли, а также проанализирована эффективность уже внедренных методик работы с ними. Экспертами была также отмечена важность учета мнений и потребностей молодых специалистов, и необходимость проведения подобных мероприятий в будущем для лучшей организации совместной работы по развитию российского экспорта.Узнать больше об образовательных решениях в сфере внешнеэкономической деятельности для студентов и бизнеса можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
https://ria.ru/20250621/rets-2024503934.html
https://ria.ru/20250621/rets-2024503260.html
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экономика, россия, владимир ильичев, вероника никишина, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Ильичев, Вероника Никишина, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Школа экспорта РЭЦ провела на ПМЭФ конференцию о кадрах

Школа экспорта РЭЦ провела на ПМЭФ конференцию в формате круглого стола о кадрах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Кадры для ВЭД: выбор нового поколения?
ПМЭФ-2025. Кадры для ВЭД: выбор нового поколения? - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПМЭФ-2025. Кадры для ВЭД: выбор нового поколения?
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Проблема острого дефицита квалифицированных специалистов в сфере ВЭД и способы ее решения стали центральной темой круглого стола, организованной Школой экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 21 июня на полях ПМЭФ, сообщает центр.
"Представители органов государственной власти, институтов поддержки экспорта, ведущих российских ВУЗов и бизнеса вместе со студентами искали пути решения проблемы под модераторством Алисии Никитиной, генерального директора Школы экспорта РЭЦ", - говорится в сообщении.
Алисия Никитина и Анна Тышецкая на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Школа экспорта РЭЦ подписала соглашение с "НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург"
Вчера, 14:50
Среди участников были в том числе замминистра экономического развития России Владимир Ильичев, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, ректор ВАВТ Минэкономразвития России Виттория Идрисова, первый проректор РУДН Юлия Эбзеева и руководитель программы по развитию ВЭД ПАО "Газпром нефть" Павел Покровский.
Эксперты единогласно признали ВЭД одним из ключевых драйверов российской экономики, чей потенциал, однако, сдерживается нехваткой кадров. Более того, был отмечен стратегический приоритет экспорта и необходимость кадров для работы на новых рынках, а вместе с этим и значимость формирования и развития привлекательности профессий данного направления среди студентов.
«
"К 2030 году несырьевой неэнергетический экспорт должен вырасти до $248 млрд, и здесь ключевое значение имеет кадровый вопрос, особенно сейчас, когда перед нами встают новые вызовы. Чтобы освоить перспективные рынки, необходимо глубокое понимание местной специфики и региональных особенностей, высокая квалификация. Мы активно работаем с Российским экспортным центром по образовательным программам, а также видим эффективность программы продвижения за рубежом национального бренда "Сделано в России", на которую и вузам стоит обратить внимание", - подчеркнул Ильичев.
"Внешнеэкономическая деятельность сегодня - это необходимость, то, что определяет конкурентоспособность бизнеса, и, шире - устойчивость всей экономики. Несмотря на санкционное давление, российский экспорт не просто выстоял — он активно диверсифицируется, выходя на новые рынки с новой продукцией, на которую продолжает расти спрос. Все это требует специалистов новой формации — маркетологов, юристов, финансистов, тех, кто владеет глубоким пониманием регионов и логики международной торговли", — отметила Никишина.
Студенты-участники поделились своим видением ВЭД-профессий будущего, а также отметили необходимость интеграции ярких и неформатных подходов, появление новых стимулов и просторов для карьерного роста.
Подписание Соглашения между АНО дополнительного профессионального образования Школа экспорта Акционерного общества Российский экспортный центр и Всероссийской академией внешней торговли Министерства экономической торговли РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ будут обучать бизнес международным переговорам
Вчера, 14:45
Образовательные учреждения активно адаптируют программы под новые реалии. ВУЗы фокусируются на интеграции бизнес-практик, повышении конверсии выпускников в сотрудников и новых стимулах, таких как кейс-чемпионаты, мастер-классы и стажировки.
Бизнес со своей стороны развивает программы стажировок и наставничества. Крупные компании предлагают прозрачные карьерные треки, а МСП – быстрый рост и широкий круг ответственности для молодых специалистов, подчеркивая уникальные возможности в условиях кадрового дефицита.
«
"Сегодня как никогда необходима кооперация государства, вузов и бизнеса. Наша общая задача – не только готовить, но и формировать привлекательный образ специалиста ВЭД как ключевой фигуры для экономики. Системный подход, включая новые форматы работы с молодежью, позволит превратить кадровый вызов в драйвер роста экспорта", – резюмировала Никитина.
По итогам конференции участниками были еще раз подчеркнуты главные причины кадрового голода в отрасли, а также проанализирована эффективность уже внедренных методик работы с ними. Экспертами была также отмечена важность учета мнений и потребностей молодых специалистов, и необходимость проведения подобных мероприятий в будущем для лучшей организации совместной работы по развитию российского экспорта.
Узнать больше об образовательных решениях в сфере внешнеэкономической деятельности для студентов и бизнеса можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
ПМЭФ-2025: день четвертый
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум завершается.

ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум завершается.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

ПМЭФ-2025. Культурный ДНК российских брендов

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

ПМЭФ-2025. Сбор гостей перед началом пленарного заседания

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

ПМЭФ-2025. Работа форума

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 15
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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8 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Среди гостей были видные иностранные политики.

ПМЭФ-2025. Россия и арабский мир - новые центры принятия решений на мировой арене

Среди гостей были видные иностранные политики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

ПМЭФ-2025

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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11 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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12 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

ПМЭФ-2025. Работа форума

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
15 из 15

Петербургский международный экономический форум завершается.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 15

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 15

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 15

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 15

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 15

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 15

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 15

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
8 из 15

Среди гостей были видные иностранные политики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 15

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 15

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
13 из 15

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
14 из 15

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияВладимир ИльичевВероника НикишинаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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