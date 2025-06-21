https://ria.ru/20250621/rets-2024502869.html

Школа экспорта РЭЦ провела на ПМЭФ конференцию о кадрах

Школа экспорта РЭЦ провела на ПМЭФ конференцию о кадрах - РИА Новости, 21.06.2025

Школа экспорта РЭЦ провела на ПМЭФ конференцию о кадрах

Проблема острого дефицита квалифицированных специалистов в сфере ВЭД и способы ее решения стали центральной темой круглого стола, организованной Школой экспорта РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:42:00+03:00

2025-06-21T14:42:00+03:00

2025-06-21T14:51:00+03:00

пмэф-2025

экономика

россия

владимир ильичев

вероника никишина

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024493765_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0e12f77b66fcfbd40040ebf434d51bb1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Проблема острого дефицита квалифицированных специалистов в сфере ВЭД и способы ее решения стали центральной темой круглого стола, организованной Школой экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 21 июня на полях ПМЭФ, сообщает центр."Представители органов государственной власти, институтов поддержки экспорта, ведущих российских ВУЗов и бизнеса вместе со студентами искали пути решения проблемы под модераторством Алисии Никитиной, генерального директора Школы экспорта РЭЦ", - говорится в сообщении.Среди участников были в том числе замминистра экономического развития России Владимир Ильичев, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, ректор ВАВТ Минэкономразвития России Виттория Идрисова, первый проректор РУДН Юлия Эбзеева и руководитель программы по развитию ВЭД ПАО "Газпром нефть" Павел Покровский.Эксперты единогласно признали ВЭД одним из ключевых драйверов российской экономики, чей потенциал, однако, сдерживается нехваткой кадров. Более того, был отмечен стратегический приоритет экспорта и необходимость кадров для работы на новых рынках, а вместе с этим и значимость формирования и развития привлекательности профессий данного направления среди студентов."К 2030 году несырьевой неэнергетический экспорт должен вырасти до $248 млрд, и здесь ключевое значение имеет кадровый вопрос, особенно сейчас, когда перед нами встают новые вызовы. Чтобы освоить перспективные рынки, необходимо глубокое понимание местной специфики и региональных особенностей, высокая квалификация. Мы активно работаем с Российским экспортным центром по образовательным программам, а также видим эффективность программы продвижения за рубежом национального бренда "Сделано в России", на которую и вузам стоит обратить внимание", - подчеркнул Ильичев."Внешнеэкономическая деятельность сегодня - это необходимость, то, что определяет конкурентоспособность бизнеса, и, шире - устойчивость всей экономики. Несмотря на санкционное давление, российский экспорт не просто выстоял — он активно диверсифицируется, выходя на новые рынки с новой продукцией, на которую продолжает расти спрос. Все это требует специалистов новой формации — маркетологов, юристов, финансистов, тех, кто владеет глубоким пониманием регионов и логики международной торговли", — отметила Никишина.Студенты-участники поделились своим видением ВЭД-профессий будущего, а также отметили необходимость интеграции ярких и неформатных подходов, появление новых стимулов и просторов для карьерного роста.Образовательные учреждения активно адаптируют программы под новые реалии. ВУЗы фокусируются на интеграции бизнес-практик, повышении конверсии выпускников в сотрудников и новых стимулах, таких как кейс-чемпионаты, мастер-классы и стажировки.Бизнес со своей стороны развивает программы стажировок и наставничества. Крупные компании предлагают прозрачные карьерные треки, а МСП – быстрый рост и широкий круг ответственности для молодых специалистов, подчеркивая уникальные возможности в условиях кадрового дефицита."Сегодня как никогда необходима кооперация государства, вузов и бизнеса. Наша общая задача – не только готовить, но и формировать привлекательный образ специалиста ВЭД как ключевой фигуры для экономики. Системный подход, включая новые форматы работы с молодежью, позволит превратить кадровый вызов в драйвер роста экспорта", – резюмировала Никитина.По итогам конференции участниками были еще раз подчеркнуты главные причины кадрового голода в отрасли, а также проанализирована эффективность уже внедренных методик работы с ними. Экспертами была также отмечена важность учета мнений и потребностей молодых специалистов, и необходимость проведения подобных мероприятий в будущем для лучшей организации совместной работы по развитию российского экспорта.Узнать больше об образовательных решениях в сфере внешнеэкономической деятельности для студентов и бизнеса можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250621/rets-2024503934.html

https://ria.ru/20250621/rets-2024503260.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир ильичев, вероника никишина, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)