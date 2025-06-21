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Российская ПВО уничтожила четыре авиабомбы JDAM и 97 БПЛА ВСУ за сутки - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/pvo-2024480082.html
Российская ПВО уничтожила четыре авиабомбы JDAM и 97 БПЛА ВСУ за сутки
Российская ПВО уничтожила четыре авиабомбы JDAM и 97 БПЛА ВСУ за сутки - РИА Новости, 21.06.2025
Российская ПВО уничтожила четыре авиабомбы JDAM и 97 БПЛА ВСУ за сутки
Российская противовоздушная оборона уничтожила четыре авиационных бомбы JDAM и 97 беспилотников, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:28:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июня - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила четыре авиационных бомбы JDAM и 97 беспилотников, сообщает в субботу Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО уничтожила четыре авиабомбы JDAM и 97 БПЛА ВСУ за сутки

МО РФ: силы ПВО сбили 4 авиационные бомбы JDAM и 97 беспилотников ВСУ за сутки

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" в зоне проведения специальной военной операции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июня - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила четыре авиационных бомбы JDAM и 97 беспилотников, сообщает в субботу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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