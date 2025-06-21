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Российская ПВО уничтожила четыре авиабомбы JDAM и 97 БПЛА ВСУ за сутки

Российская ПВО уничтожила четыре авиабомбы JDAM и 97 БПЛА ВСУ за сутки - РИА Новости, 21.06.2025

Российская ПВО уничтожила четыре авиабомбы JDAM и 97 БПЛА ВСУ за сутки

Российская противовоздушная оборона уничтожила четыре авиационных бомбы JDAM и 97 беспилотников, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T12:28:00+03:00

2025-06-21T12:28:00+03:00

2025-06-21T12:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 июня - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила четыре авиационных бомбы JDAM и 97 беспилотников, сообщает в субботу Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф