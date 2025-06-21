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Российская ПВО уничтожила четыре авиабомбы JDAM и 97 БПЛА ВСУ за сутки
Российская ПВО уничтожила четыре авиабомбы JDAM и 97 БПЛА ВСУ за сутки - РИА Новости, 21.06.2025
Российская ПВО уничтожила четыре авиабомбы JDAM и 97 БПЛА ВСУ за сутки
Российская противовоздушная оборона уничтожила четыре авиационных бомбы JDAM и 97 беспилотников, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:28:00+03:00
2025-06-21T12:28:00+03:00
2025-06-21T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 21 июня - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила четыре авиационных бомбы JDAM и 97 беспилотников, сообщает в субботу Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО уничтожила четыре авиабомбы JDAM и 97 БПЛА ВСУ за сутки
МО РФ: силы ПВО сбили 4 авиационные бомбы JDAM и 97 беспилотников ВСУ за сутки