https://ria.ru/20250621/pvo-2024443473.html

Силы ПВО уничтожили за ночь пять украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили за ночь пять украинских БПЛА - РИА Новости, 21.06.2025

Силы ПВО уничтожили за ночь пять украинских БПЛА

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T07:24:00+03:00

2025-06-21T07:24:00+03:00

2025-06-21T07:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило в субботу Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи 21 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БпЛА – над территориями Курской и Воронежской областей и один – над территорией Республики Мордовия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

безопасность, россия, воронежская область