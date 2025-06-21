https://ria.ru/20250621/pvo-2024443473.html
Силы ПВО уничтожили за ночь пять украинских БПЛА
Силы ПВО уничтожили за ночь пять украинских БПЛА - РИА Новости, 21.06.2025
Силы ПВО уничтожили за ночь пять украинских БПЛА
Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T07:24:00+03:00
2025-06-21T07:24:00+03:00
2025-06-21T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило в субботу Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи 21 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БпЛА – над территориями Курской и Воронежской областей и один – над территорией Республики Мордовия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воронежская область
Силы ПВО уничтожили за ночь пять украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над тремя регионами России