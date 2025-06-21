https://ria.ru/20250621/pvo-2024424647.html

Силы ПВО за вечер уничтожили 23 украинских БПЛА

Силы ПВО за вечер уничтожили 23 украинских БПЛА - РИА Новости, 21.06.2025

Силы ПВО за вечер уничтожили 23 украинских БПЛА

ПВО с 22.00 до 23.55 мск 20 июня уничтожила 23 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего - 15 - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T00:26:00+03:00

2025-06-21T00:26:00+03:00

2025-06-21T00:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ПВО с 22.00 до 23.55 мск 20 июня уничтожила 23 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего - 15 - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."С 22.00 20 июня до 23.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, 15 из них сбиты над территорией Белгородской области, шесть БПЛА – над территорией Курской области и два ­– над территорией Воронежской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

безопасность, белгородская область, россия, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область