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Силы ПВО за вечер уничтожили 23 украинских БПЛА
Силы ПВО за вечер уничтожили 23 украинских БПЛА - РИА Новости, 21.06.2025
Силы ПВО за вечер уничтожили 23 украинских БПЛА
ПВО с 22.00 до 23.55 мск 20 июня уничтожила 23 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего - 15 - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T00:26:00+03:00
2025-06-21T00:26:00+03:00
2025-06-21T00:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ПВО с 22.00 до 23.55 мск 20 июня уничтожила 23 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего - 15 - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."С 22.00 20 июня до 23.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, 15 из них сбиты над территорией Белгородской области, шесть БПЛА – над территорией Курской области и два – над территорией Воронежской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область
Силы ПВО за вечер уничтожили 23 украинских БПЛА
Силы ПВО за вечер уничтожили 23 украинских БПЛА самолетного типа