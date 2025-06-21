https://ria.ru/20250621/putin-2024465588.html

Путин: Украина должна иметь внеблоковый и безъядерный статус

Путин: Украина должна иметь внеблоковый и безъядерный статус - РИА Новости, 21.06.2025

Путин: Украина должна иметь внеблоковый и безъядерный статус

Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что у Украины должен быть нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T11:06:00+03:00

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2025-06-21T11:06:00+03:00

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БЕЙРУТ, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что у Украины должен быть нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. "Мы полагаем, что необходимо вернуться к тому, с чего началась украинская государственность, а именно к тому, что было прописано в декларации о независимости - нейтральный, внеблоковый статус и безъядерный", - сказал президент РФ телеканалу Sky News Arabia, отвечая на вопрос, какое политическое решение украинского кризиса приемлемо для России. Ранее Путин на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу заявил, что Украине было бы неплохо вернуться к основополагающим ценностям, на основе которых она получила суверенитет, в том числе к внеблоковому статусу.

https://ria.ru/20250621/ukraina-2024456813.html

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украина, россия, владимир путин, в мире