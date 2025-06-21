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Путин призвал наращивать взаимодействие спецслужб в рамках СНГ - РИА Новости, 21.06.2025
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10:07 21.06.2025 (обновлено: 10:21 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/putin-2024457154.html
Путин призвал наращивать взаимодействие спецслужб в рамках СНГ
Путин призвал наращивать взаимодействие спецслужб в рамках СНГ - РИА Новости, 21.06.2025
Путин призвал наращивать взаимодействие спецслужб в рамках СНГ
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Антитеррористического центра СНГ с 25-летием со дня образования структуры и отметил, что в... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:07:00+03:00
2025-06-21T10:21:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Антитеррористического центра СНГ с 25-летием со дня образования структуры и отметил, что в условиях бурных изменений в мире важно наращивать взаимодействие спецслужб в рамках содружества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием со дня образования Антитеррористического центра государств – участников СНГ... Подчеркну, в условиях бурных изменений в мире в Евразийском регионе важно наращивать взаимодействие специальных служб и правоохранительных органов в рамках содружества, вести постоянный обмен опытом и актуальной информацией, внедрять новые модели согласованных антитеррористических действий. И конечно, беречь и развивать проверенные временем традиции сотрудничества", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что за 25 лет центр зарекомендовал себя как важное, неотъемлемое звено в системе обеспечения коллективной безопасности. Значительно укрепив свой кадровый, технический, аналитический потенциал, внёс весомый вклад в борьбу с глобальными угрозами современности – международным терроризмом и экстремизмом.По словам Путина, сотрудники Центра всегда относятся к поставленным задачам в высшей степени профессионально. Компетентность, оперативность, настойчивость в достижении намеченных целей позволяют им успешно проводить сложнейшие спецоперации, вскрывать и пресекать подрывную деятельность террористических групп, обезвреживать опасных преступников.Он выразил уверенность в том, что работники организации и впредь будут достойно, с честью выполнять свой долг, активно углублять партнёрство в сфере антитеррора."Желаю вам доброго здоровья и новых результатов в службе – на благо наших государств и народов", - добавил глава государства.
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снг, в мире, владимир путин, россия
СНГ, В мире, Владимир Путин, Россия
Путин призвал наращивать взаимодействие спецслужб в рамках СНГ

Путин: важно наращивать взаимодействие спецслужб в рамках СНГ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Антитеррористического центра СНГ с 25-летием со дня образования структуры и отметил, что в условиях бурных изменений в мире важно наращивать взаимодействие спецслужб в рамках содружества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием со дня образования Антитеррористического центра государств – участников СНГ... Подчеркну, в условиях бурных изменений в мире в Евразийском регионе важно наращивать взаимодействие специальных служб и правоохранительных органов в рамках содружества, вести постоянный обмен опытом и актуальной информацией, внедрять новые модели согласованных антитеррористических действий. И конечно, беречь и развивать проверенные временем традиции сотрудничества", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что за 25 лет центр зарекомендовал себя как важное, неотъемлемое звено в системе обеспечения коллективной безопасности. Значительно укрепив свой кадровый, технический, аналитический потенциал, внёс весомый вклад в борьбу с глобальными угрозами современности – международным терроризмом и экстремизмом.
По словам Путина, сотрудники Центра всегда относятся к поставленным задачам в высшей степени профессионально. Компетентность, оперативность, настойчивость в достижении намеченных целей позволяют им успешно проводить сложнейшие спецоперации, вскрывать и пресекать подрывную деятельность террористических групп, обезвреживать опасных преступников.
Он выразил уверенность в том, что работники организации и впредь будут достойно, с честью выполнять свой долг, активно углублять партнёрство в сфере антитеррора.
"Желаю вам доброго здоровья и новых результатов в службе – на благо наших государств и народов", - добавил глава государства.
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