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Путин: нужно, чтобы в украинском руководстве не было нацистских элементов - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:59 21.06.2025 (обновлено: 10:15 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/putin-2024456553.html
Путин: нужно, чтобы в украинском руководстве не было нацистских элементов
Путин: нужно, чтобы в украинском руководстве не было нацистских элементов - РИА Новости, 21.06.2025
Путин: нужно, чтобы в украинском руководстве не было нацистских элементов
Необходимо убрать из украинского руководства нацистские элементы, заявил президент России Владимир Путин в интервью эмиратскому спутниковому телеканалу Sky News РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:59:00+03:00
2025-06-21T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Необходимо убрать из украинского руководства нацистские элементы, заявил президент России Владимир Путин в интервью эмиратскому спутниковому телеканалу Sky News Arabia.Телеканал показал интервью в переводе на арабский язык."Ни в коем случае какие-то неонационалистические, нацистские элементы не должны командовать Украиной. Исходим из того, что все рудименты неонацизма на Украине будут устранены... При этом, безусловно, должны решаться и быть решены вопросы гуманитарного характера, это касается и русского языка, это касается законных требований тех людей, которые хотят и готовы выстраивать отношения с Российской Федерацией", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024456813.html
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в мире, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин: нужно, чтобы в украинском руководстве не было нацистских элементов

Путин: необходимо, чтобы в украинском руководстве не было нацистских элементов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Необходимо убрать из украинского руководства нацистские элементы, заявил президент России Владимир Путин в интервью эмиратскому спутниковому телеканалу Sky News Arabia.
Телеканал показал интервью в переводе на арабский язык.
"Ни в коем случае какие-то неонационалистические, нацистские элементы не должны командовать Украиной. Исходим из того, что все рудименты неонацизма на Украине будут устранены... При этом, безусловно, должны решаться и быть решены вопросы гуманитарного характера, это касается и русского языка, это касается законных требований тех людей, которые хотят и готовы выстраивать отношения с Российской Федерацией", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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