https://ria.ru/20250621/putin-2024456553.html

Путин: нужно, чтобы в украинском руководстве не было нацистских элементов

Путин: нужно, чтобы в украинском руководстве не было нацистских элементов - РИА Новости, 21.06.2025

Путин: нужно, чтобы в украинском руководстве не было нацистских элементов

Необходимо убрать из украинского руководства нацистские элементы, заявил президент России Владимир Путин в интервью эмиратскому спутниковому телеканалу Sky News РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:59:00+03:00

2025-06-21T09:59:00+03:00

2025-06-21T10:15:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Необходимо убрать из украинского руководства нацистские элементы, заявил президент России Владимир Путин в интервью эмиратскому спутниковому телеканалу Sky News Arabia.Телеканал показал интервью в переводе на арабский язык."Ни в коем случае какие-то неонационалистические, нацистские элементы не должны командовать Украиной. Исходим из того, что все рудименты неонацизма на Украине будут устранены... При этом, безусловно, должны решаться и быть решены вопросы гуманитарного характера, это касается и русского языка, это касается законных требований тех людей, которые хотят и готовы выстраивать отношения с Российской Федерацией", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250621/ukraina-2024456813.html

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в мире, украина, россия, владимир путин