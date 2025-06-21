https://ria.ru/20250621/putin-2024455268.html

Путин дал интервью Sky News Arabia

Путин дал интервью Sky News Arabia - РИА Новости, 21.06.2025

Путин дал интервью Sky News Arabia

Владимир Путин дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Президент рассказал, чего заслуживают украинцы, и оценил перспективы конфликта на Ближнем Востоке. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:43:00+03:00

2025-06-21T09:43:00+03:00

2025-06-21T18:40:00+03:00

в мире

россия

иран

магатэ

владимир путин

украина

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156375/24/1563752460_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_d9229130b1c4e9a127c2fc9f5230b8c7.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Путин дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Президент рассказал, чего заслуживают украинцы, и оценил перспективы конфликта на Ближнем Востоке.Основные заявления — в материале РИА Новости.О будущем Украины"Потому что это то, что мы называем демократией. В этом контексте я говорю, что это нужно Украине, чтобы признать результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах, и надо признать это как свершившийся факт, поскольку неспособность сделать это будет означать, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта"."Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году"."Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России".О ядерной программе Ирана"Должен сказать, что и у России, так же как у МАГАТЭ, нет никаких свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия"."Если у Израиля есть какие-то озабоченности, то их нужно снять, и формы, возможности снятия этих озабоченностей есть, как я уже сказал, на мой взгляд".

https://ria.ru/20250619/putin-2023747732.html

https://ria.ru/20250620/pmef-2024319845.html

россия

иран

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, иран, магатэ, владимир путин, украина, киев