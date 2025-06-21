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Путин дал интервью Sky News Arabia - РИА Новости, 21.06.2025
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09:43 21.06.2025 (обновлено: 18:40 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/putin-2024455268.html
Путин дал интервью Sky News Arabia
Путин дал интервью Sky News Arabia - РИА Новости, 21.06.2025
Путин дал интервью Sky News Arabia
Владимир Путин дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Президент рассказал, чего заслуживают украинцы, и оценил перспективы конфликта на Ближнем Востоке. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:43:00+03:00
2025-06-21T18:40:00+03:00
в мире
россия
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магатэ
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Путин дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Президент рассказал, чего заслуживают украинцы, и оценил перспективы конфликта на Ближнем Востоке.Основные заявления — в материале РИА Новости.О будущем Украины&quot;Потому что это то, что мы называем демократией. В этом контексте я говорю, что это нужно Украине, чтобы признать результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах, и надо признать это как свершившийся факт, поскольку неспособность сделать это будет означать, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта&quot;.&quot;Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году&quot;."Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России".О ядерной программе Ирана&quot;Должен сказать, что и у России, так же как у МАГАТЭ, нет никаких свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия&quot;."Если у Израиля есть какие-то озабоченности, то их нужно снять, и формы, возможности снятия этих озабоченностей есть, как я уже сказал, на мой взгляд".
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в мире, россия, иран, магатэ, владимир путин, украина, киев
В мире, Россия, Иран, МАГАТЭ, Владимир Путин, Украина, Киев

Путин дал интервью Sky News Arabia

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Путин дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Президент рассказал, чего заслуживают украинцы, и оценил перспективы конфликта на Ближнем Востоке.
Основные заявления — в материале РИА Новости.

О будущем Украины

  • Киеву нужно признать итоги референдумов в четырех новых регионах:
«

"Потому что это то, что мы называем демократией. В этом контексте я говорю, что это нужно Украине, чтобы признать результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах, и надо признать это как свершившийся факт, поскольку неспособность сделать это будет означать, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Украина должна объявить нейтралитет: не вооружаться ядерным оружием и не вступать в альянсы.
  • При урегулировании конфликта нужно обеспечить права русского языка и пророссийски настроенных жителей.
  • Многие украинцы заинтересованы в дружбе с Россией:
«

"Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • В украинском руководстве не должно быть нацистских элементов.
  • Соседней стране нужно следовать национальным интересам:
«
"Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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О ядерной программе Ирана

  • Нет доказательств того, что Тегеран хотел получить ядерное оружие:
«

"Должен сказать, что и у России, так же как у МАГАТЭ, нет никаких свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Москва неоднократно уведомляла об этом Тель-Авив:
«
"Если у Израиля есть какие-то озабоченности, то их нужно снять, и формы, возможности снятия этих озабоченностей есть, как я уже сказал, на мой взгляд".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Некоторые детали ядерной программы Тегерана следует обсуждать и договариваться.

Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.

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