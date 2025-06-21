Путин дал интервью Sky News Arabia
О будущем Украины
- Киеву нужно признать итоги референдумов в четырех новых регионах:
"Потому что это то, что мы называем демократией. В этом контексте я говорю, что это нужно Украине, чтобы признать результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах, и надо признать это как свершившийся факт, поскольку неспособность сделать это будет означать, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта".
- Украина должна объявить нейтралитет: не вооружаться ядерным оружием и не вступать в альянсы.
- При урегулировании конфликта нужно обеспечить права русского языка и пророссийски настроенных жителей.
- Многие украинцы заинтересованы в дружбе с Россией:
"Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году".
- В украинском руководстве не должно быть нацистских элементов.
- Соседней стране нужно следовать национальным интересам:
О ядерной программе Ирана
- Нет доказательств того, что Тегеран хотел получить ядерное оружие:
"Должен сказать, что и у России, так же как у МАГАТЭ, нет никаких свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия".
- Москва неоднократно уведомляла об этом Тель-Авив:
- Некоторые детали ядерной программы Тегерана следует обсуждать и договариваться.
Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.