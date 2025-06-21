https://ria.ru/20250621/putin-2024454381.html

Путин: Украина должна признать итоги референдумов в четырех регионах

Путин: Украина должна признать итоги референдумов в четырех регионах - РИА Новости, 21.06.2025

Путин: Украина должна признать итоги референдумов в четырех регионах

Украина должна признать результаты референдумов в четырех новых регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:33:00+03:00

2025-06-21T09:33:00+03:00

2025-06-21T09:53:00+03:00

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БЕЙРУТ, 21 июн - РИА Новости. Украина должна признать результаты референдумов в четырех новых регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia."Важно исходить из волеизъявления людей, живущих на этих территориях, и признать эти территории, потому что это то, что мы называем демократией, в этом контексте, я говорю, что это нужно Украине, чтобы признать результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах, и надо признать это как свершившийся факт, поскольку неспособность сделать это будет означать, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта",- сказал Путин телеканалу. Слова российского президента телеканал передает в переводе на арабский язык.

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украина, владимир путин, россия, в мире