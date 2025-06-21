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Путин: Украина должна признать итоги референдумов в четырех регионах - РИА Новости, 21.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 21.06.2025 (обновлено: 09:53 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/putin-2024454381.html
Путин: Украина должна признать итоги референдумов в четырех регионах
Путин: Украина должна признать итоги референдумов в четырех регионах - РИА Новости, 21.06.2025
Путин: Украина должна признать итоги референдумов в четырех регионах
Украина должна признать результаты референдумов в четырех новых регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:33:00+03:00
2025-06-21T09:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
россия
в мире
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БЕЙРУТ, 21 июн - РИА Новости. Украина должна признать результаты референдумов в четырех новых регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia."Важно исходить из волеизъявления людей, живущих на этих территориях, и признать эти территории, потому что это то, что мы называем демократией, в этом контексте, я говорю, что это нужно Украине, чтобы признать результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах, и надо признать это как свершившийся факт, поскольку неспособность сделать это будет означать, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта",- сказал Путин телеканалу. Слова российского президента телеканал передает в переводе на арабский язык.
https://ria.ru/20250621/putin--2024453552.html
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украина, владимир путин, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин: Украина должна признать итоги референдумов в четырех регионах

Путин: Украина должна признать итоги референдумов в 4 новых регионах РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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БЕЙРУТ, 21 июн - РИА Новости. Украина должна признать результаты референдумов в четырех новых регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.
"Важно исходить из волеизъявления людей, живущих на этих территориях, и признать эти территории, потому что это то, что мы называем демократией, в этом контексте, я говорю, что это нужно Украине, чтобы признать результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах, и надо признать это как свершившийся факт, поскольку неспособность сделать это будет означать, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта",- сказал Путин телеканалу. Слова российского президента телеканал передает в переводе на арабский язык.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Путин уверен, что большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией
Вчера, 09:27
 
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