https://ria.ru/20250621/putin-2024450870.html
Путин рассказал об обсуждении иранской ядерной программы
Путин рассказал об обсуждении иранской ядерной программы - РИА Новости, 21.06.2025
Путин рассказал об обсуждении иранской ядерной программы
Некоторые детали ядерной программы Ирана можно обсуждать и договариваться, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:12:00+03:00
2025-06-21T09:12:00+03:00
2025-06-21T09:13:00+03:00
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БЕЙРУТ, 21 июн - РИА Новости. Некоторые детали ядерной программы Ирана можно обсуждать и договариваться, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia."Есть некоторые детали, которые можно обсуждать и договариваться по ним", - цитирует телеканал слова президента в ответ на вопрос о ядерной программе Ирана.
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иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, владимир путин, россия
Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал об обсуждении иранской ядерной программы
Путин: по вопросу ядерной программы Ирана есть детали, которые нужно обсудить