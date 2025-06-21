https://ria.ru/20250621/putin-2024450870.html

Путин рассказал об обсуждении иранской ядерной программы

Путин рассказал об обсуждении иранской ядерной программы - РИА Новости, 21.06.2025

Путин рассказал об обсуждении иранской ядерной программы

Некоторые детали ядерной программы Ирана можно обсуждать и договариваться, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:12:00+03:00

2025-06-21T09:12:00+03:00

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БЕЙРУТ, 21 июн - РИА Новости. Некоторые детали ядерной программы Ирана можно обсуждать и договариваться, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia."Есть некоторые детали, которые можно обсуждать и договариваться по ним", - цитирует телеканал слова президента в ответ на вопрос о ядерной программе Ирана.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, владимир путин, россия