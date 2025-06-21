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Путин рассказал о диалоге с Израилем по теме ядерного оружия для Ирана

Путин рассказал о диалоге с Израилем по теме ядерного оружия для Ирана - РИА Новости, 21.06.2025

Путин рассказал о диалоге с Израилем по теме ядерного оружия для Ирана

Москва неоднократно сообщала Израилю об отсутствии свидетельств якобы стремления Ирана получить ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:09:00+03:00

2025-06-21T09:09:00+03:00

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БЕЙРУТ, 21 июн - РИА Новости. Москва неоднократно сообщала Израилю об отсутствии свидетельств якобы стремления Ирана получить ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia."Должен сказать, у России, так же, как у МАГАТЭ, абсолютно никогда не было никаких свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия. О чем мы неоднократно ставили в известность и руководство Израиля",- сказал Путин телеканалу.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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