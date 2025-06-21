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Путин рассказал о диалоге с Израилем по теме ядерного оружия для Ирана
Путин рассказал о диалоге с Израилем по теме ядерного оружия для Ирана - РИА Новости, 21.06.2025
Путин рассказал о диалоге с Израилем по теме ядерного оружия для Ирана
Москва неоднократно сообщала Израилю об отсутствии свидетельств якобы стремления Ирана получить ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:09:00+03:00
2025-06-21T09:09:00+03:00
2025-06-21T09:14:00+03:00
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БЕЙРУТ, 21 июн - РИА Новости. Москва неоднократно сообщала Израилю об отсутствии свидетельств якобы стремления Ирана получить ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia."Должен сказать, у России, так же, как у МАГАТЭ, абсолютно никогда не было никаких свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия. О чем мы неоднократно ставили в известность и руководство Израиля",- сказал Путин телеканалу.
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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, владимир путин, россия, магатэ
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Владимир Путин, Россия, МАГАТЭ
Путин рассказал о диалоге с Израилем по теме ядерного оружия для Ирана
Путин: РФ сказала Израилю, что нет фактов о желании Ирана иметь ядерное оружие