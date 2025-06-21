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Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие - РИА Новости, 21.06.2025
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08:45 21.06.2025 (обновлено: 09:46 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/putin-2024448348.html
Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие
Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие - РИА Новости, 21.06.2025
Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие
Нет доказательств того, что Тегеран хотел получить ядерное оружие, заявил президент Владимир Путин в интервью Sky News Arabia. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T08:45:00+03:00
2025-06-21T09:46:00+03:00
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россия
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в мире
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
владимир путин
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БЕЙРУТ, 21 июн — РИА Новости. Нет доказательств того, что Тегеран хотел получить ядерное оружие, заявил президент Владимир Путин в интервью Sky News Arabia."Должен сказать, что и у России так же, как у МАГАТЭ, нет никаких свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия", — сказал глава государства.По его словам, Москва неоднократно сообщала Израилю, что, если у Тель-Авива есть некие озабоченности по поводу Ирана, их можно снять.Путин добавил, что некоторые детали ядерной программы Тегерана следует обсуждать и договариваться.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250619/putin-2023743888.html
https://ria.ru/20250620/uregulirovanie-2024013686.html
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иран, россия, магатэ, в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, владимир путин
Иран, Россия, МАГАТЭ, В мире, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Владимир Путин
Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие

Путин: нет никаких свидетельств, что Иран якобы хотел получить ядерное оружие

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 21 июн — РИА Новости. Нет доказательств того, что Тегеран хотел получить ядерное оружие, заявил президент Владимир Путин в интервью Sky News Arabia.
"Должен сказать, что и у России так же, как у МАГАТЭ, нет никаких свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия", — сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Иран не просит Россию о военной помощи, заявил Путин
19 июня, 01:08
По его словам, Москва неоднократно сообщала Израилю, что, если у Тель-Авива есть некие озабоченности по поводу Ирана, их можно снять.
Путин добавил, что некоторые детали ядерной программы Тегерана следует обсуждать и договариваться.

Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Москва ждет: у России есть ключ от израильско-иранской войны
20 июня, 08:00

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана, Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
  • Израильские ВВС наносят удары по военным целям и ядерным объектам.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Ничего уже не исправить: началась гонка за атомной бомбой
Вчера, 08:00
  • Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
  • В Иране сообщали о сотнях погибших мирных жителях и тысячах пострадавших из-за ударов ЦАХАЛ.
  • В Израиле погибли более 20 человек, 1217 получили ранения.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
  • СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Трампа вынудили выбирать между военной катастрофой и закулисьем дипломатии
20 июня, 14:22
 
ИранРоссияМАГАТЭВ миреИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВладимир Путин
 
 
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