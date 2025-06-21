https://ria.ru/20250621/putin-2024448348.html

Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие

Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие - РИА Новости, 21.06.2025

Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие

Нет доказательств того, что Тегеран хотел получить ядерное оружие, заявил президент Владимир Путин в интервью Sky News Arabia. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T08:45:00+03:00

2025-06-21T08:45:00+03:00

2025-06-21T09:46:00+03:00

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БЕЙРУТ, 21 июн — РИА Новости. Нет доказательств того, что Тегеран хотел получить ядерное оружие, заявил президент Владимир Путин в интервью Sky News Arabia."Должен сказать, что и у России так же, как у МАГАТЭ, нет никаких свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия", — сказал глава государства.По его словам, Москва неоднократно сообщала Израилю, что, если у Тель-Авива есть некие озабоченности по поводу Ирана, их можно снять.Путин добавил, что некоторые детали ядерной программы Тегерана следует обсуждать и договариваться.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250619/putin-2023743888.html

https://ria.ru/20250620/uregulirovanie-2024013686.html

https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html

https://ria.ru/20250620/tramp-2024222461.html

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иран, россия, магатэ, в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, владимир путин