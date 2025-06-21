Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие
Путин: нет никаких свидетельств, что Иран якобы хотел получить ядерное оружие
Владимир Путин. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 21 июн — РИА Новости. Нет доказательств того, что Тегеран хотел получить ядерное оружие, заявил президент Владимир Путин в интервью Sky News Arabia.
"Должен сказать, что и у России так же, как у МАГАТЭ, нет никаких свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия", — сказал глава государства.
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По его словам, Москва неоднократно сообщала Израилю, что, если у Тель-Авива есть некие озабоченности по поводу Ирана, их можно снять.
Путин добавил, что некоторые детали ядерной программы Тегерана следует обсуждать и договариваться.
Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана, Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
- Израильские ВВС наносят удары по военным целям и ядерным объектам.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
- В Иране сообщали о сотнях погибших мирных жителях и тысячах пострадавших из-за ударов ЦАХАЛ.
- В Израиле погибли более 20 человек, 1217 получили ранения.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
- СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.