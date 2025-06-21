https://ria.ru/20250621/putin-2024442668.html

Песков прокомментировал слова Путина о возможности забрать Сумы

Песков прокомментировал слова Путина о возможности забрать Сумы - РИА Новости, 21.06.2025

Песков прокомментировал слова Путина о возможности забрать Сумы

На Украине услышат заявление Владимира Путина о возможности забрать Сумы, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T07:06:00+03:00

2025-06-21T07:06:00+03:00

2025-06-21T17:09:00+03:00

владимир путин

политика

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. На Украине услышат заявление Владимира Путина о возможности забрать Сумы, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Глава государства заявил в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ, что у России нет задачи взять город, но нельзя исключать такую возможность."Услышат", — подчеркнул Песков, говоря о реакции Украины на слова Путина.Президент накануне сделал серию заявлений о ситуации в зоне СВО:Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html

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Путин о зонах безопасности вдоль границы "Мы вынуждены создавать зоны безопасности вдоль границы". Заявление Путина про Сумы. 2025-06-21T07:06 true PT1M21S

Путин: там, где ступает нога русского солдата, то наше Заявление Путина про поговорку про принадлежность земли, на которую ступила нога российского солдата. Президент подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала договариваться на переговорах 2025-06-21T07:06 true PT1M09S

Путин о потерях Украины в Курской области Путин о потерях Украины в Курской области 2025-06-21T07:06 true PT0M50S

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Дарья Буймова

владимир путин, политика, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сумская область, россия, украина