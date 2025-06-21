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Песков прокомментировал слова Путина о возможности забрать Сумы - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:06 21.06.2025 (обновлено: 17:09 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/putin-2024442668.html
Песков прокомментировал слова Путина о возможности забрать Сумы
Песков прокомментировал слова Путина о возможности забрать Сумы - РИА Новости, 21.06.2025
Песков прокомментировал слова Путина о возможности забрать Сумы
На Украине услышат заявление Владимира Путина о возможности забрать Сумы, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T07:06:00+03:00
2025-06-21T17:09:00+03:00
владимир путин
политика
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
россия
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. На Украине услышат заявление Владимира Путина о возможности забрать Сумы, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Глава государства заявил в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ, что у России нет задачи взять город, но нельзя исключать такую возможность."Услышат", — подчеркнул Песков, говоря о реакции Украины на слова Путина.Президент накануне сделал серию заявлений о ситуации в зоне СВО:Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html
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владимир путин, политика, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сумская область, россия, украина
Владимир Путин, Политика, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Россия, Украина
Песков прокомментировал слова Путина о возможности забрать Сумы

Песков: на Украине услышат заявление Путина о возможности забрать Сумы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. На Украине услышат заявление Владимира Путина о возможности забрать Сумы, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава государства заявил в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ, что у России нет задачи взять город, но нельзя исключать такую возможность.
"Услышат", — подчеркнул Песков, говоря о реакции Украины на слова Путина.
Президент накануне сделал серию заявлений о ситуации в зоне СВО:
  • действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт;
  • ВСУ постоянно обстреливают приграничные территории России;
  • Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
  • Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле;
  • армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день;
  • Украина теряет боеготовность, ее армия укомплектована лишь на 47 процентов;
  • ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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20 июня, 21:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинПолитикаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСумская областьРоссияУкраина
 
 
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