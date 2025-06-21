Песков прокомментировал слова Путина о возможности забрать Сумы
Песков: на Украине услышат заявление Путина о возможности забрать Сумы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. На Украине услышат заявление Владимира Путина о возможности забрать Сумы, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава государства заявил в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ, что у России нет задачи взять город, но нельзя исключать такую возможность.
"Услышат", — подчеркнул Песков, говоря о реакции Украины на слова Путина.
Президент накануне сделал серию заявлений о ситуации в зоне СВО:
- действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт;
- ВСУ постоянно обстреливают приграничные территории России;
- Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
- Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле;
- армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день;
- Украина теряет боеготовность, ее армия укомплектована лишь на 47 процентов;
- ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.