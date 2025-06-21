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Слова Путина о Зеленском вызвали неожиданную реакцию на Украине - РИА Новости, 21.06.2025
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06:14 21.06.2025 (обновлено: 08:40 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/putin-2024440420.html
Слова Путина о Зеленском вызвали неожиданную реакцию на Украине
Слова Путина о Зеленском вызвали неожиданную реакцию на Украине - РИА Новости, 21.06.2025
Слова Путина о Зеленском вызвали неожиданную реакцию на Украине
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что с Владимиром Зеленским нельзя... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T06:14:00+03:00
2025-06-21T08:40:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что с Владимиром Зеленским нельзя подписывать никакие соглашения."Путин доказательно в правовом отношении показал, что подписывать с Зеленским документы даже о прекращении огня нельзя, потому что он находится в антиправовом международном поле. &lt;…&gt; Потом просто придет кто-нибудь другой и скажет: а на каком основании вы с Зеленским все это подписали?" — сказал он.При этом, по мнению эксперта, президент США Дональд Трамп разделяет такую точку зрения относительно главы киевского режима и поэтому понимает, что тот должен уйти. Однако пока никто не знает, как это может произойти, пояснил Соскин.Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая прошлого года. Российский лидер особо отметил, что с украинской стороны переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы может только легитимная власть.
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024425662.html
https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html
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Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Олег Соскин, В мире
Слова Путина о Зеленском вызвали неожиданную реакцию на Украине

Соскин: Путин прав, говоря, что с Зеленским нельзя подписывать соглашения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что с Владимиром Зеленским нельзя подписывать никакие соглашения.
"Путин доказательно в правовом отношении показал, что подписывать с Зеленским документы даже о прекращении огня нельзя, потому что он находится в антиправовом международном поле. <…> Потом просто придет кто-нибудь другой и скажет: а на каком основании вы с Зеленским все это подписали?" — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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При этом, по мнению эксперта, президент США Дональд Трамп разделяет такую точку зрения относительно главы киевского режима и поэтому понимает, что тот должен уйти. Однако пока никто не знает, как это может произойти, пояснил Соскин.
Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая прошлого года. Российский лидер особо отметил, что с украинской стороны переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы может только легитимная власть.
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