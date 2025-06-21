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Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 21.06.2025
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15:27 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/putin--2024508257.html
Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 21.06.2025
Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:27:00+03:00
2025-06-21T15:27:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать второго июня, в день 84-й годовщины начала Великой Отечественной войны, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы", - говорится в сообщении. Кроме того, в этот день глава государства встретится с редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования. Отмечается, что на встрече будут обсуждаться результаты проделанной работы и перспективы создания новых учебных курсов для последующего внедрения в образовательный процесс.
https://ria.ru/20250525/putin-2018965114.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата

Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин возлагает цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Владимир Путин возлагает цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин возлагает цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго июня, в день 84-й годовщины начала Великой Отечественной войны, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в этот день глава государства встретится с редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования. Отмечается, что на встрече будут обсуждаться результаты проделанной работы и перспективы создания новых учебных курсов для последующего внедрения в образовательный процесс.
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