Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин возлагает цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Владимир Путин возлагает цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго июня, в день 84-й годовщины начала Великой Отечественной войны, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в этот день глава государства встретится с редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования. Отмечается, что на встрече будут обсуждаться результаты проделанной работы и перспективы создания новых учебных курсов для последующего внедрения в образовательный процесс.