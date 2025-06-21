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Путин проведет переговоры с президентом переходного периода Мали 23 июня
Путин проведет переговоры с президентом переходного периода Мали 23 июня - РИА Новости, 21.06.2025
Путин проведет переговоры с президентом переходного периода Мали 23 июня
Президент России Владимир Путин 23 июня проведет переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:23:00+03:00
2025-06-21T12:23:00+03:00
2025-06-21T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 июня проведет переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, сообщает пресс-служба Кремля. "В этот же день (23 июня - ред.) состоятся переговоры президента Российской Федерации с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-малийского сотрудничества, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, а также актуальных проблем региональной и международной повестки дня.
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ассими гойта, владимир путин, мали, россия, в мире
Ассими Гойта, Владимир Путин, Мали, Россия, В мире
Путин проведет переговоры с президентом переходного периода Мали 23 июня
Путин проведет переговоры с президентом переходного периода Мали Гойтой 23 июня