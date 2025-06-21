https://ria.ru/20250621/putin--2024475768.html

Путин встретится с выпускниками вузов силовых ведомств 23 июня

Путин встретится с выпускниками вузов силовых ведомств 23 июня - РИА Новости, 21.06.2025

Путин встретится с выпускниками вузов силовых ведомств 23 июня

Президент России Владимир Путин 23 июня встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН,... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T12:02:00+03:00

2025-06-21T12:02:00+03:00

2025-06-21T12:23:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 июня встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего июня 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава государства по традиции поздравит офицеров, вчерашних курсантов и слушателей академий и пожелает им успехов в достойном решении ответственных задач по обеспечению безопасности Родины.Кроме того, в пресс-службе уточнили, что в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.

https://ria.ru/20250621/putin--2024478784.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, владимир путин, россия