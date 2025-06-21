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Путин встретится с выпускниками вузов силовых ведомств 23 июня - РИА Новости, 21.06.2025
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12:02 21.06.2025 (обновлено: 12:23 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/putin--2024475768.html
Путин встретится с выпускниками вузов силовых ведомств 23 июня
Путин встретится с выпускниками вузов силовых ведомств 23 июня - РИА Новости, 21.06.2025
Путин встретится с выпускниками вузов силовых ведомств 23 июня
Президент России Владимир Путин 23 июня встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН,... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:02:00+03:00
2025-06-21T12:23:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 июня встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего июня 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава государства по традиции поздравит офицеров, вчерашних курсантов и слушателей академий и пожелает им успехов в достойном решении ответственных задач по обеспечению безопасности Родины.Кроме того, в пресс-службе уточнили, что в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
https://ria.ru/20250621/putin--2024478784.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, владимир путин, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Владимир Путин, Россия
Путин встретится с выпускниками вузов силовых ведомств 23 июня

Путин встретится с выпускниками вузов силовых ведомств 23 июня в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 июня встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Двадцать третьего июня 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава государства по традиции поздравит офицеров, вчерашних курсантов и слушателей академий и пожелает им успехов в достойном решении ответственных задач по обеспечению безопасности Родины.
Кроме того, в пресс-службе уточнили, что в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Путин проведет переговоры с президентом переходного периода Мали 23 июня
Вчера, 12:23
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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