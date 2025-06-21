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Путин выразил надежду, что Украина будет следовать национальным интересам - РИА Новости, 21.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 21.06.2025 (обновлено: 09:49 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/putin--2024455167.html
Путин выразил надежду, что Украина будет следовать национальным интересам
Путин выразил надежду, что Украина будет следовать национальным интересам - РИА Новости, 21.06.2025
Путин выразил надежду, что Украина будет следовать национальным интересам
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia выразил надежду, что Украина будет преследовать собственные национальные интересы, а не... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:42:00+03:00
2025-06-21T09:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
в мире
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia выразил надежду, что Украина будет преследовать собственные национальные интересы, а не интересы третьих сторон, стоящих за режимом в Киеве."Я надеюсь, что украинское руководство будет преследовать национальные интересы страны, а не интересы третьих сторон, стоящих за режимом в Украине", - сказал Путин телеканалу. Слова российского президента телеканал передает в переводе на арабский язык.
https://ria.ru/20250621/putin-2024440420.html
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украина, киев, в мире, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин выразил надежду, что Украина будет следовать национальным интересам

Путин надеется, что Украина будет следовать своим интересам, а не чужим

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia выразил надежду, что Украина будет преследовать собственные национальные интересы, а не интересы третьих сторон, стоящих за режимом в Киеве.
"Я надеюсь, что украинское руководство будет преследовать национальные интересы страны, а не интересы третьих сторон, стоящих за режимом в Украине", - сказал Путин телеканалу. Слова российского президента телеканал передает в переводе на арабский язык.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Слова Путина о Зеленском вызвали неожиданную реакцию на Украине
Вчера, 06:14
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
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