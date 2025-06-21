https://ria.ru/20250621/putin--2024455167.html

Путин выразил надежду, что Украина будет следовать национальным интересам

Путин выразил надежду, что Украина будет следовать национальным интересам - РИА Новости, 21.06.2025

Путин выразил надежду, что Украина будет следовать национальным интересам

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia выразил надежду, что Украина будет преследовать собственные национальные интересы, а не... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:42:00+03:00

2025-06-21T09:42:00+03:00

2025-06-21T09:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

киев

в мире

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia выразил надежду, что Украина будет преследовать собственные национальные интересы, а не интересы третьих сторон, стоящих за режимом в Киеве."Я надеюсь, что украинское руководство будет преследовать национальные интересы страны, а не интересы третьих сторон, стоящих за режимом в Украине", - сказал Путин телеканалу. Слова российского президента телеканал передает в переводе на арабский язык.

https://ria.ru/20250621/putin-2024440420.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, в мире, россия, владимир путин