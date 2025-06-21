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Путин выразил надежду, что Украина будет следовать национальным интересам
Путин выразил надежду, что Украина будет следовать национальным интересам - РИА Новости, 21.06.2025
Путин выразил надежду, что Украина будет следовать национальным интересам
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia выразил надежду, что Украина будет преследовать собственные национальные интересы, а не... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:42:00+03:00
2025-06-21T09:42:00+03:00
2025-06-21T09:49:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia выразил надежду, что Украина будет преследовать собственные национальные интересы, а не интересы третьих сторон, стоящих за режимом в Киеве."Я надеюсь, что украинское руководство будет преследовать национальные интересы страны, а не интересы третьих сторон, стоящих за режимом в Украине", - сказал Путин телеканалу. Слова российского президента телеканал передает в переводе на арабский язык.
https://ria.ru/20250621/putin-2024440420.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин выразил надежду, что Украина будет следовать национальным интересам
Путин надеется, что Украина будет следовать своим интересам, а не чужим