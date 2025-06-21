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Путин уверен, что большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией
Путин уверен, что большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией - РИА Новости, 21.06.2025
Путин уверен, что большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia выразил уверенность, что большинство граждан Украины заинтересованы в дружбе с Россией. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:27:00+03:00
2025-06-21T09:27:00+03:00
2025-06-21T09:40:00+03:00
россия
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специальная военная операция на украине
владимир путин
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БЕЙРУТ, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia выразил уверенность, что большинство граждан Украины заинтересованы в дружбе с Россией."Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году",- цитирует телеканал слова президента на арабском языке.
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Путин уверен, что большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией
Путин уверен, что большинство украинцев хотят дружить с Российской Федерацией