https://ria.ru/20250621/pushilin-2024510797.html

Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре

Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре - РИА Новости, 21.06.2025

Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре

Городские бои в Часовом Яре продолжаются, противник пока имеет возможности перебрасывать резервы, но это временно, заявил глава ДНР Денис Пушилин РИА Новости на РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T15:43:00+03:00

2025-06-21T15:43:00+03:00

2025-06-21T15:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

часов яр

артемовск (донецкая область)

денис пушилин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Городские бои в Часовом Яре продолжаются, противник пока имеет возможности перебрасывать резервы, но это временно, заявил глава ДНР Денис Пушилин РИА Новости на ПМЭФ. "Также мы видим продолжающиеся городские бои в Часовом Яре. Там противник пока упирается, имеет возможность перебрасывать резервы. Это временно, но, тем не менее, пока еще городские бои налицо", - рассказал Пушилин. Он также сообщил и о продвижении российских подразделений на краснолиманском направлении. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250621/chasovyar-1981337707.html

донецкая народная республика

часов яр

артемовск (донецкая область)

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донецкая народная республика, часов яр, артемовск (донецкая область), денис пушилин