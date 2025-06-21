Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 21.06.2025 (обновлено: 15:44 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/pushilin-2024510797.html
Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре
Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре - РИА Новости, 21.06.2025
Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре
Городские бои в Часовом Яре продолжаются, противник пока имеет возможности перебрасывать резервы, но это временно, заявил глава ДНР Денис Пушилин РИА Новости на РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:43:00+03:00
2025-06-21T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
артемовск (донецкая область)
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954531061_28:0:2972:1656_1920x0_80_0_0_61ceebdf1e3080e07c5e2a9d18a8f839.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Городские бои в Часовом Яре продолжаются, противник пока имеет возможности перебрасывать резервы, но это временно, заявил глава ДНР Денис Пушилин РИА Новости на ПМЭФ. "Также мы видим продолжающиеся городские бои в Часовом Яре. Там противник пока упирается, имеет возможность перебрасывать резервы. Это временно, но, тем не менее, пока еще городские бои налицо", - рассказал Пушилин. Он также сообщил и о продвижении российских подразделений на краснолиманском направлении. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250621/chasovyar-1981337707.html
донецкая народная республика
часов яр
артемовск (донецкая область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954531061_396:0:2604:1656_1920x0_80_0_0_907518ce40aca091191e8c882f102f88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, часов яр, артемовск (донецкая область), денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Денис Пушилин
Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре

Пушилин: городские бои в Часовом Яре продолжаются, ВСУ перебрасывают резервы

© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Городские бои в Часовом Яре продолжаются, противник пока имеет возможности перебрасывать резервы, но это временно, заявил глава ДНР Денис Пушилин РИА Новости на ПМЭФ.
"Также мы видим продолжающиеся городские бои в Часовом Яре. Там противник пока упирается, имеет возможность перебрасывать резервы. Это временно, но, тем не менее, пока еще городские бои налицо", - рассказал Пушилин.
Он также сообщил и о продвижении российских подразделений на краснолиманском направлении.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
Вчера, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрАртемовск (Донецкая область)Денис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала