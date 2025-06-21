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"Мир будет трясти": забытые пророчества старицы Анастасии о нашем времени

"Мир будет трясти": забытые пророчества старицы Анастасии о нашем времени - РИА Новости, 21.06.2025

"Мир будет трясти": забытые пророчества старицы Анастасии о нашем времени

Она предсказала распад СССР за пятнадцать лет до краха империи — когда подобные слова граничили с изменой родине. Загадочная провидица схимонахиня Анастасия... РИА Новости, 21.06.2025

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Она предсказала распад СССР за пятнадцать лет до краха империи — когда подобные слова граничили с изменой родине. Загадочная провидица схимонахиня Анастасия оставила предсказания о глобальных войнах, экологических катастрофах и судьбе России. О чем предупреждала "карагандинская Сивилла" потомков?Девочка без детстваАнастасия Шевеленко родилась в 1888 году в Витебской губернии в семье сапожника. Детство закончилось рано и трагически — отец погиб в пьяной драке, мать осталась одна с восемью детьми. В восемь лет девочка начала работать на маслобойном заводе, мыла за гроши посуду. С юности Анастасия чувствовала внутренний духовный призыв. Мечтала о подвиге юродства — жизни во имя Христа с полным отказом от мирских благ. В восемнадцать лет она покинула родной дом и начала странствовать. Ночевала подчас в стогу сена или собачьей будке.Наконец судьба привела в Оптину пустынь, где преподобный Анатолий Оптинский благословил ее на подвиг юродства. Там же Анастасия познакомилась с послушником Севастианом — будущим карагандинским старцем, который станет ее духовным отцом.Дар, который пугалВ Оптиной у Анастасии начали проявляться сверхъестественные способности. Она словно видела людей насквозь, предчувствовала опасности и знала о грядущих событиях задолго до их свершения.Однажды она без видимой причины выхватила чайник с кипятком у монахини. Позже выяснилось — та намеревалась "случайно" облить Анастасию. В другой раз она велела сестрам спешно покинуть квартиру, сбросив со стола самовар и ошпарив одну из них. На следующий день всех арестовали, спаслась только обожженная.С началом революционных гонений дар проявился еще сильнее. Анастасия заранее предупреждала об арестах, помогала избежать репрессий. Люди начали понимать — странная женщина и впрямь что-то знает.Паломничество в КарагандуВ сороковые годы Анастасия приехала к старцу Севастиану в Караганду. Поселилась в сторожке при храме Рождества Богородицы. Спала в ванне, одевалась нарочито странно — на одной ноге калоша, на другой валенок. Платья всегда были грязные, волосы растрепаны.Местные жители быстро поняли: за внешней нелепостью скрывались удивительные таланты. Анастасия обладала даром исцеления, прозорливости, могла предсказывать судьбы людей.К юродивой потянулись паломники со всех концов страны. Приезжали из отдаленных сел и деревень, ехали поездами из соседних республик.Ей просто верилиЛюди шли к Анастасии не ради любопытства — ее пророчества сбывались с пугающей точностью. Она могла предсказать болезнь, смерть, важные перемены в жизни. Говорила загадками и притчами, но смысл всегда был понятен.Старец Севастиан часто использовал ее для обличения людских пороков. Анастасия видела скрытые грехи — чревоугодие, обман, прелюбодеяние. Могла выгнать из храма женщину, назвав "свиньей", и только провинившаяся знала, что несколько дней назад тайно ела свинину в пост.За внешней суровостью скрывалась безграничная любовь. Анастасия кормила всех нуждающихся, сама же ела очень мало. Дары принимала с благодарностью, но тут же раздавала нищим.Митрополит Алма-Атинский Иосиф глубоко почитал старицу и называл ее "Сивиллой" — кк древнегреческую прорицательницу. Такого признания удостаивались далеко не многие.Последние дниСтарица предсказала собственную смерть по-особому. Страдая от болезни ног, долго не могла найти подходящую обувь. "Я преставлюсь, как только найдут обувь по моей ноге", — говорила она.Когда духовная дочь сшила удобные бурочки (домашняя обувь из войлока), Анастасия произнесла: "Вот именно то, что нужно". Через несколько дней, 13 апреля 1977 года, она скончалась. Ее похоронили на Михайловском кладбище в Караганде. Могила стала местом паломничества.Шокирующее пророчество о СССРВ середине семидесятых Анастасия произнесла слова, которые тогда звучали как бред безумной. "Советский Союз распадется!" — заявила юродивая. В эпоху развитого социализма подобные слова граничили с государственной изменой. Но Анастасия была неподсудна — официально считалась психически больной.Кто мог поверить в крах великой державы? Люди лишь качали головами. Через пятнадцать лет пророчество сбылось — СССР рухнул как карточный домик."Знамения на небе"Анастасия оставила и другие предсказания, которые сегодня звучат актуально. "Придут времена, когда народы будут биться друг с другом. Людям нужно держаться мира и Бога, чтобы не утонуть в крови", — говорила провидица.Особенно загадочно звучали предупреждения о "знамениях на небе" и временах, когда люди "потеряют страх Божий". Современники не понимали, о чем речь, но сегодня эти слова обретают смысл."Земля будет стонать"Старица предвидела и экологический кризис: "Земля будет стонать от жадности людей. Реки высохнут, а горы закричат". Проблемы Аральского моря, опустынивание, климатические аномалии — все это она видела заранее.Анастасия предупреждала о временах, когда природа восстанет против человеческой алчности. По ее мнению засухи, наводнения, землетрясения — кара за пренебрежение Божьими заповедями и хищническое отношение к планете.Судьба Казахстана и РоссииАнастасия предсказывала укрепление связей между братскими народами: "Россия и Казахстан будут идти рука об руку, если сохранят веру". События последних десятилетий подтверждают эти слова — страны действительно развивают тесное сотрудничество.Особые надежды старица возлагала на духовное возрождение. "Люди вернутся к Богу, и здесь родятся новые святые", — пророчила она. Рост православия в постсоветском пространстве и возрождение монастырей можно трактовать как исполнение предсказания."Это — ваш якорь в бурю"Самые загадочные слова Анастасии касаются нашего времени. Она предупреждала о периоде глобальных потрясений, когда "мир будет трясти".Провидица часто говорила о "великом разделении": "Настанет время, когда люди разделятся на два лагеря — те, кто с Богом, и те, кто против Него. И не будет середины". "Поменяются местами верх и низ, правое станет левым. Но корни останутся, и от них вырастет новое древо".В последние месяцы жизни она готовила духовных чад к грядущим испытаниям, повторяя: "Держитесь веры — это единственный якорь в буре". Исследователи наследия старицы до сих пор задаются вопросом, почему в последние дни она говорила именно о "вере", избегая прямых упоминаний Бога. Знавшие ее утверждали — старица всегда выбирала слова неслучайно.Зная ее склонность к загадкам, специалисты предполагают: возможно, она говорила о вере в истинные ценности, которые переживут любые потрясения — веру в правду, справедливость, в то, что добро все равно победит. Или видела то время, когда само понятие веры станет оружием в "великом разделении".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

ссср, караганда, россия