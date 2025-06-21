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Променад соединит два курортных города под Калининградом
Променад соединит два курортных города под Калининградом - РИА Новости, 21.06.2025
Променад соединит два курортных города под Калининградом
Строить набережную, которая соединит два курортных города под Калининградом - Светлогорск и Пионерский - начнут в 2026 году, сообщил РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T08:02:00+03:00
2025-06-21T08:02:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Строить набережную, которая соединит два курортных города под Калининградом - Светлогорск и Пионерский - начнут в 2026 году, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. "Мы уже подготовили проект и проверили его в экспертизе. В 2026 году мы уже приступим к его строительству. Это масштабный проект объединения Светлогорска и Пионерского одной набережной. Мы планируем проект где-то 4-5 лет реализации. Это весь полностью проект", - сказал Беспрозванных. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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светлогорск, пионерский, калининград, алексей беспрозванных, калининградская область
ПМЭФ-2025, Светлогорск, Пионерский, Калининград, Алексей Беспрозванных, Калининградская область
Променад соединит два курортных города под Калининградом
Строить променад, который соединит Светлогорск и Пионерский, начнут в 2026 году