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Променад соединит два курортных города под Калининградом - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
08:02 21.06.2025 (обновлено: 18:18 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/promenad-2024528758.html
Променад соединит два курортных города под Калининградом
Променад соединит два курортных города под Калининградом - РИА Новости, 21.06.2025
Променад соединит два курортных города под Калининградом
Строить набережную, которая соединит два курортных города под Калининградом - Светлогорск и Пионерский - начнут в 2026 году, сообщил РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T08:02:00+03:00
2025-06-21T18:18:00+03:00
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светлогорск
пионерский
калининград
алексей беспрозванных
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Строить набережную, которая соединит два курортных города под Калининградом - Светлогорск и Пионерский - начнут в 2026 году, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. "Мы уже подготовили проект и проверили его в экспертизе. В 2026 году мы уже приступим к его строительству. Это масштабный проект объединения Светлогорска и Пионерского одной набережной. Мы планируем проект где-то 4-5 лет реализации. Это весь полностью проект", - сказал Беспрозванных. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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светлогорск, пионерский, калининград, алексей беспрозванных, калининградская область
ПМЭФ-2025, Светлогорск, Пионерский, Калининград, Алексей Беспрозванных, Калининградская область
Променад соединит два курортных города под Калининградом

Строить променад, который соединит Светлогорск и Пионерский, начнут в 2026 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на стенде РИА Новости ПМЭФ-2025.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на стенде РИА Новости ПМЭФ-2025. - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на стенде РИА Новости ПМЭФ-2025.
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Строить набережную, которая соединит два курортных города под Калининградом - Светлогорск и Пионерский - начнут в 2026 году, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
"Мы уже подготовили проект и проверили его в экспертизе. В 2026 году мы уже приступим к его строительству. Это масштабный проект объединения Светлогорска и Пионерского одной набережной. Мы планируем проект где-то 4-5 лет реализации. Это весь полностью проект", - сказал Беспрозванных.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2025СветлогорскПионерскийКалининградАлексей БеспрозванныхКалининградская область
 
 
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