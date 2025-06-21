https://ria.ru/20250621/promdizayn-2024376381.html
Столичные компании начали активное развитие промышленного дизайна
Столичные компании начали активное развитие промышленного дизайна - РИА Новости, 21.06.2025
Столичные компании начали активное развитие промышленного дизайна
Ценность промдизайна в производственной цепочке российских заводов, а также его роль в прогрессе индустриальной отрасли обсудили во время сессии "Лучший... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:21:00+03:00
2025-06-21T14:21:00+03:00
2025-06-21T14:21:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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технологии
промышленность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ценность промдизайна в производственной цепочке российских заводов, а также его роль в прогрессе индустриальной отрасли обсудили во время сессии "Лучший промышленный дизайн" на ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В обсуждении участвовали замглавы ДИПП Ольга Виданова, директор по развитию центра промышленного дизайна 2050.ЛАБ Клим Перцев, основатель архитектурного бюро "НБ-студия" Наталья Белоногова, генеральный директор компании "Некс-Т", член экспертного совета АСИ и "Росмолодежь" Владимир Крикушенко и основатель компании "Технорэд" Артем Лукин."Объединение усилий инженеров и промышленных дизайнеров способствует появлению инновационных решений в различных отраслях промышленности. Такая синергия создает условия для экспериментов и разработки уникальных продуктов, которые меняют рынок и повышают уровень жизни потребителей. С помощью промдизайна можно оптимизировать производственные процессы, минимизировать затраты и улучшить пользовательский опыт, что приводит к повышению общей эффективности бизнеса. Москва активно развивает направление промдизайна", – приводит слова Видановой пресс-служба ДИПП.Она подчеркнула, что премия в сфере промышленного дизайна проходит при поддержке министерства промышленности и торговли России. Согласно постановлению кабмина РФ, в 2024 году конкурсу присвоили статус национальной – это посвидетельствовало о признании со стороны профессионального сообщества.Цель конкурса – поддержка развития российской визуальной культуры, повышение конкурентоспособности продукции и популяризация промдизайна среди предприятий страны. Среди номинантов – промышленные предприятия, дизайн-студии и бюро.По словам Перцева, промышленный дизайн является преимуществом бизнеса. Компании, которые понимают, что современный потребитель выбирает не только функцию, но и эмоцию, успешно формируют будущее рынка. Российский промдизайн может занять лидирующие позиции, поскольку в стране есть талантливые специалисты, технологический опыт и уникальная возможность создать узнаваемую во всем мире дизайнерскую школу.Участники сессии также обсудили методы интеграции дизайн-стратегий российских компаний в производственные процессы, тренды облика товаров будущего и роль государства в создании экосистемы для развития промдизайна.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023851389.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, поддержка бизнеса , россия, технологии, промышленность
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Поддержка бизнеса , Россия, Технологии, Промышленность
Столичные компании начали активное развитие промышленного дизайна
Московские компании начали активное развитие промдизайна
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ценность промдизайна в производственной цепочке российских заводов, а также его роль в прогрессе индустриальной отрасли обсудили во время сессии "Лучший промышленный дизайн" на ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В обсуждении участвовали замглавы ДИПП Ольга Виданова, директор по развитию центра промышленного дизайна 2050.ЛАБ Клим Перцев, основатель архитектурного бюро "НБ-студия" Наталья Белоногова, генеральный директор компании "Некс-Т", член экспертного совета АСИ
и "Росмолодежь
" Владимир Крикушенко и основатель компании "Технорэд" Артем Лукин
.
"Объединение усилий инженеров и промышленных дизайнеров способствует появлению инновационных решений в различных отраслях промышленности. Такая синергия создает условия для экспериментов и разработки уникальных продуктов, которые меняют рынок и повышают уровень жизни потребителей. С помощью промдизайна можно оптимизировать производственные процессы, минимизировать затраты и улучшить пользовательский опыт, что приводит к повышению общей эффективности бизнеса. Москва
активно развивает направление промдизайна", – приводит слова Видановой пресс-служба ДИПП.
Она подчеркнула, что премия в сфере промышленного дизайна проходит при поддержке министерства промышленности и торговли России. Согласно постановлению кабмина РФ
, в 2024 году конкурсу присвоили статус национальной – это посвидетельствовало о признании со стороны профессионального сообщества.
Цель конкурса – поддержка развития российской визуальной культуры, повышение конкурентоспособности продукции и популяризация промдизайна среди предприятий страны. Среди номинантов – промышленные предприятия, дизайн-студии и бюро.
По словам Перцева, промышленный дизайн является преимуществом бизнеса. Компании, которые понимают, что современный потребитель выбирает не только функцию, но и эмоцию, успешно формируют будущее рынка. Российский промдизайн может занять лидирующие позиции, поскольку в стране есть талантливые специалисты, технологический опыт и уникальная возможность создать узнаваемую во всем мире дизайнерскую школу.
Участники сессии также обсудили методы интеграции дизайн-стратегий российских компаний в производственные процессы, тренды облика товаров будущего и роль государства в создании экосистемы для развития промдизайна.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.