https://ria.ru/20250621/primore-2024448143.html

В Приморье устраняют последствия аварии, вызванной непогодой

В Приморье устраняют последствия аварии, вызванной непогодой - РИА Новости, 21.06.2025

В Приморье устраняют последствия аварии, вызванной непогодой

Энергетики устраняют последствия непогоды в Лазовском районе Приморского края, где без света остались почти 7,5 тысяч человек, туда направлены... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T08:45:00+03:00

2025-06-21T08:45:00+03:00

2025-06-21T08:45:00+03:00

происшествия

лазовский район

приморский край

находка

константин шестаков

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Энергетики устраняют последствия непогоды в Лазовском районе Приморского края, где без света остались почти 7,5 тысяч человек, туда направлены дизель-генераторные установки, сообщает Приморский филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). По данным компании, в ночь на субботу энергетики зафиксировали нарушение работы электрооборудования в классе напряжения 35-110 кВ в Лазовском районе Приморского края. "Без электроснабжения остались все потребители района. Причиной повреждения оборудования стали продолжительные обильные осадки и сильные порывы ветра... На данный момент без электроснабжения остаются порядка 7,5 тысячи человек... Для обеспечения резервного электроснабжения социально значимых объектов в Лазовский район направлены автономные источники питания – дизель-генераторные установки (ДГУ)", - говорится в сообщении в Тelegram-канале компании. В компании отметили, что работу осложняют разливы рек и отсутствие проездов. "В связи с неблагоприятными погодными явлениями по Приморью зафиксированы и локальные отключения на линиях электропередачи 0,4-10 кВ, которые оперативно устраняются энергетиками", - добавили в ДРСК. Энергетики устраняют последствия непогоды и в Ольгинском округе Приморья, позже сообщили РИА Новости в компании, не уточнив число потребителей, оставшихся без света из-за сильного дождя и ветра. В Приморье на 21 июня объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, грозой, сильным вечером, быстрым развитием дождевого паводка с резким подъемом уровня воды и возможным подтоплением низинных территорий. На малых реках восточного побережья края, по информации синоптиков, возможен подъём уровня воды до двух метров, ожидается штормовой ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщила РИА Новости, что месячная норма осадков менее чем за сутки выпала в двух приморских городах - Находке и Партизанске, а в посёлок Преображение дожди принесли 1,5 месячной нормы. Ранее в субботу мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал, что сильный ветер порывами до 30 метров в секунду повалил 29 деревьев, городские службы устраняли последствия непогоды всю ночь, работы продолжаются, в том числе, распилка деревьев, их уборка с дорог.

https://ria.ru/20250621/vladivostok-2024435237.html

https://ria.ru/20250616/sochi-2023032679.html

https://ria.ru/20250608/aeroport-2021656716.html

лазовский район

приморский край

находка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, лазовский район, приморский край, находка, константин шестаков