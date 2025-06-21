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Прилепин назвал Гоголя великим русским хохлом - РИА Новости, 21.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:19 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/prilepin-2024440794.html
Прилепин назвал Гоголя великим русским хохлом
Прилепин назвал Гоголя великим русским хохлом - РИА Новости, 21.06.2025
Прилепин назвал Гоголя великим русским хохлом
Николай Гоголь был украинцем, но писал на русском языке, а значит, был русским писателем, "великим русским хохлом", заявил РИА Новости писатель Захар Прилепин. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T06:19:00+03:00
2025-06-21T06:19:00+03:00
культура
украина
николай гоголь
захар прилепин
культура
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Николай Гоголь был украинцем, но писал на русском языке, а значит, был русским писателем, "великим русским хохлом", заявил РИА Новости писатель Захар Прилепин. "Гоголь по происхождению украинец. Он и сам считал, что он украинец. Но писал он на русском языке, значит, он является по факту русским писателем", - сказал Прилепин, отвечая на вопрос корреспондента агентства. "У нас могут быть русские писатели по происхождению абхазами, осетинами. Вот мой любимый писатель Гайто Газданов, он осетин, вообще без русской крови, но он русский писатель. Ну и так далее. У многих писателей самые разные крови текут", - отметил Прилепин. Он добавил, что сейчас появились люди, которые говорят, что "вообще никаких украинцев не существовало, их не было никогда", и заявил, что с ними не согласен. "Почитайте Гоголя. У Гоголя есть прекрасная, воспетая Украина, Малороссия. Он ее обожал, он считал себя хохлом, гордился этим. И таких великих русских хохлов у нас огромное количество", - сказал Прилепин. "Украина - она у (Александра) Пушкина есть уже, у Гоголя есть, она во всей русской классике есть. И украинцы отличались уже в XVII веке от великороссов весьма серьезно. Это нормально, в этом нет никакой проблемы. Да, были, да, это субэтнос вполне себе любопытный, яркий, который в конечном итоге делает нас только богаче", - добавил он.
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украина, николай гоголь, захар прилепин, культура
Культура, Украина, Николай Гоголь, Захар Прилепин, Культура
Прилепин назвал Гоголя великим русским хохлом

Прилепин: Гоголь писал на русском языке, а значит, был русским писателем

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Захар Прилепин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Николай Гоголь был украинцем, но писал на русском языке, а значит, был русским писателем, "великим русским хохлом", заявил РИА Новости писатель Захар Прилепин.
"Гоголь по происхождению украинец. Он и сам считал, что он украинец. Но писал он на русском языке, значит, он является по факту русским писателем", - сказал Прилепин, отвечая на вопрос корреспондента агентства.
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"У нас могут быть русские писатели по происхождению абхазами, осетинами. Вот мой любимый писатель Гайто Газданов, он осетин, вообще без русской крови, но он русский писатель. Ну и так далее. У многих писателей самые разные крови текут", - отметил Прилепин.
Он добавил, что сейчас появились люди, которые говорят, что "вообще никаких украинцев не существовало, их не было никогда", и заявил, что с ними не согласен.
«
"Почитайте Гоголя. У Гоголя есть прекрасная, воспетая Украина, Малороссия. Он ее обожал, он считал себя хохлом, гордился этим. И таких великих русских хохлов у нас огромное количество", - сказал Прилепин.
"Украина - она у (Александра) Пушкина есть уже, у Гоголя есть, она во всей русской классике есть. И украинцы отличались уже в XVII веке от великороссов весьма серьезно. Это нормально, в этом нет никакой проблемы. Да, были, да, это субэтнос вполне себе любопытный, яркий, который в конечном итоге делает нас только богаче", - добавил он.
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КультураУкраинаНиколай ГогольЗахар ПрилепинКультура
 
 
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