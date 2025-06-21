https://ria.ru/20250621/prigovor-2024469829.html

Суд смягчил приговор экс-главе "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Югаю

Суд смягчил приговор экс-главе "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Югаю - РИА Новости, 21.06.2025

Суд смягчил приговор экс-главе "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Югаю

Нижегородский областной суд смягчил приговор бывшему генеральному директору "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеславу Югаю, осужденному на 13 лет колонии... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T11:20:00+03:00

2025-06-21T11:20:00+03:00

2025-06-21T11:20:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Нижегородский областной суд смягчил приговор бывшему генеральному директору "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеславу Югаю, осужденному на 13 лет колонии строгого режима за взятки, сократив срок наказания на три года – до 10 лет, и вдове уменьшив штраф – с 200 миллионов до 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба суда. Летом 2023 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил Югая к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 200 миллионов рублей. Он был признан виновным в получении взяток (статья 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). "Апелляционным определением Нижегородского областного суда приговор Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода от 22 июня 2023 года в отношении бывшего генерального директора ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая изменён", - сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте". Действия Югая по преступлению, квалифицированному судом первой инстанции по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), судебной коллегией Нижегородского областного суда переквалифицированы на часть 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), производство по делу в указанной части прекращено с признанием за Вячеславом Югаем в данной части права на реабилитацию. Действия Югая по 11 преступлениям, квалифицированным судом первой инстанции как получение взятки (статья 290 УК РФ), судебной коллегией Нижегородского областного суда переквалифицированы на стать 204 УК РФ (коммерческий подкуп). "Окончательно по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 миллионов рублей", - подчеркивается в сообщении. По данным следствия, с 2016 года по июль 2020 года гендиректор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" неоднократно через подчиненных получал взятки в виде денег и иного имущества от представителей фирм-контрагентов за осуществление беспрепятственной деятельности и общее покровительство. Общая сумма взяток превысила 6 миллионов рублей, а в качестве имущества он получал телевизоры, телефоны и иную электронную технику, а также другие дорогостоящие предметы. Кроме того, по данным следственного управления СК, в феврале 2020 года Югай фиктивно устроил в возглавляемую им организацию свою супругу. В результате ею было незаконно получено свыше 623 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250620/vzyatka-2024263458.html

https://ria.ru/20250618/vzyatka-2023491150.html

https://ria.ru/20250616/eks-glava-2023099140.html

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россия, нижний новгород, газпром, нижегородский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), общество