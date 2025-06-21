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Венесуэла готовит для России экспортное предложение - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:32 21.06.2025 (обновлено: 16:41 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/predlozhenie-2024517527.html
Венесуэла готовит для России экспортное предложение
Венесуэла готовит для России экспортное предложение - РИА Новости, 21.06.2025
Венесуэла готовит для России экспортное предложение
Венесуэла формирует обновлённый перечень товаров для экспорта в Россию с акцентом на продукцию с высоким потенциалом взаимодополнения, включая алкоголь,... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T16:32:00+03:00
2025-06-21T16:41:00+03:00
венесуэла
россия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Венесуэла формирует обновлённый перечень товаров для экспорта в Россию с акцентом на продукцию с высоким потенциалом взаимодополнения, включая алкоголь, лекарства, туристические услуги и традиционные напитки, сообщила РИА Новости министр внешней торговли южноамериканской страны Коромото Годой."Мы сейчас вместе работаем над определением экспортного предложения — привлекательного, взаимодополняющего. У нас действительно есть обязательство перед российским правительством и российскими властями продвигаться в этом направлении. И делать это в краткосрочной перспективе, потому что министерство (внешней торговли) было создано в январе, и одной из наших приоритетных задач стало развитие торговых отношений с Россией. Это было прямое указание президента Мадуро", - рассказала Годой в беседе на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ.По словам Годой, в качестве приоритетных направлений рассматриваются поставки венесуэльского рома, а также традиционного алкогольного напитка кокуй, производимого из агавы, и экспорт российской водки в Венесуэлу.Среди других сфер для совместной работы министр выделила фармацевтическую продукцию и совместное производство медикаментов, высокотехнологичные услуги, развитие туризма и ИТ-сотрудничество.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/sanktsii-2024505913.html
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венесуэла, россия, в мире
Венесуэла, Россия, В мире, ПМЭФ-2025
Венесуэла готовит для России экспортное предложение

Венесуэла готовит для России расширенное экспортное предложение

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Венесуэла формирует обновлённый перечень товаров для экспорта в Россию с акцентом на продукцию с высоким потенциалом взаимодополнения, включая алкоголь, лекарства, туристические услуги и традиционные напитки, сообщила РИА Новости министр внешней торговли южноамериканской страны Коромото Годой.
"Мы сейчас вместе работаем над определением экспортного предложения — привлекательного, взаимодополняющего. У нас действительно есть обязательство перед российским правительством и российскими властями продвигаться в этом направлении. И делать это в краткосрочной перспективе, потому что министерство (внешней торговли) было создано в январе, и одной из наших приоритетных задач стало развитие торговых отношений с Россией. Это было прямое указание президента Мадуро", - рассказала Годой в беседе на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ.
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По словам Годой, в качестве приоритетных направлений рассматриваются поставки венесуэльского рома, а также традиционного алкогольного напитка кокуй, производимого из агавы, и экспорт российской водки в Венесуэлу.
Среди других сфер для совместной работы министр выделила фармацевтическую продукцию и совместное производство медикаментов, высокотехнологичные услуги, развитие туризма и ИТ-сотрудничество.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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