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При пожаре в Таганском районе в центре Москвы спасли 19 человек
При пожаре в Таганском районе в центре Москвы спасли 19 человек - РИА Новости, 21.06.2025
При пожаре в Таганском районе в центре Москвы спасли 19 человек
Девятнадцать человек спасены при ликвидации пожара в Таганском районе в центре Москвы, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T11:11:00+03:00
2025-06-21T11:11:00+03:00
2025-06-21T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Девятнадцать человек спасены при ликвидации пожара в Таганском районе в центре Москвы, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС РФ.Пожар произошел по адресу Ковров переулок, дом 28 в Таганском районе."По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание вещей и мебели на первом этаже в помещении консьержа. Принятыми мерами пожар ликвидирован. В ходе ликвидации пожара с вышележащих этажей при помощи спасустройств выведено 19 человек, трое из которых - дети", - говорится в сообщении ведомства.На месте работали 18 человек личного состава и шесть единиц техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Происшествия, Россия
При пожаре в Таганском районе в центре Москвы спасли 19 человек
МЧС: при пожаре в Таганском районе в центре Москвы спасли 19 человек