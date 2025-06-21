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В Великом Новгороде при пожаре в многоэтажке погибли два человека
В Великом Новгороде при пожаре в многоэтажке погибли два человека - РИА Новости, 21.06.2025
В Великом Новгороде при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли в квартире во время пожара в многоэтажном доме в Великом Новгороде, спасено четверо, сообщает Управление по делам ГО и ЧС города. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:29:00+03:00
2025-06-21T10:29:00+03:00
2025-06-21T10:29:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Два человека погибли в квартире во время пожара в многоэтажном доме в Великом Новгороде, спасено четверо, сообщает Управление по делам ГО и ЧС города. Уточняется, что в субботу в 5 утра по системе "112" получено сообщение о пожаре в четырёхэтажном доме по на улице Германа. На место происшествия выехали спасатели. "По прибытию на место происшествия было установлено, что горит квартира на втором этаже. В 5:56 пожар был ликвидирован. На пожаре спасено четыре человека, два человека погибло", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ликвидации пожара было задействовано семь единиц техники и 25 человек.
https://ria.ru/20250620/pozhar-2024084421.html
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великий новгород, происшествия
Великий Новгород, Происшествия
В Великом Новгороде при пожаре в многоэтажке погибли два человека
В Великом Новгороде 2 человека погибли в квартире во время пожара в многоэтажке