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Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в день солнцестояния - РИА Новости, 21.06.2025
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06:11 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/pogoda-2024440062.html
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в день солнцестояния
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в день солнцестояния - РИА Новости, 21.06.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в день солнцестояния
Температура в Центральной России в субботу будет примерно одинаковой днем и ночью, такое редко бывает в День летнего солнцестояния, когда солнечные лучи сильно... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T06:11:00+03:00
2025-06-21T06:11:00+03:00
общество
россия
земля
роман вильфанд
гидрометцентр
день летнего солнцестояния
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Температура в Центральной России в субботу будет примерно одинаковой днем и ночью, такое редко бывает в День летнего солнцестояния, когда солнечные лучи сильно влияют на температуру днем, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "День почти не отличается от ночи, потому что облачная погода, очень плотные облака, идет дождь. Однако ночью облака прикрывают землю от выхолаживания, поэтому температура около 12 градусов, а днем - всего 13-14, то есть суточный ход - всего 3 градуса. Это бывает редко в период летнего солнцестояния", - добавил метеоролог. По его словам, обычно в такое время при малооблачной погоде суточный ход достигает 15-20 градусов. Солнцестояние – один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом расстоянии от небесного экватора и его высота над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) – в другом. День летнего солнцестояния в этом году наступит 21 июня.
https://ria.ru/20250621/solntse-2023814741.html
https://ria.ru/20250603/vrach-2020579958.html
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общество, россия, земля, роман вильфанд, гидрометцентр, день летнего солнцестояния
Общество, Россия, Земля, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, День летнего солнцестояния
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в день солнцестояния

Вильфанд: погода в ЦФО при солнцестоянии будет одинаковой днем и ночью

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюди гуляют у фонтана
Люди гуляют у фонтана - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Температура в Центральной России в субботу будет примерно одинаковой днем и ночью, такое редко бывает в День летнего солнцестояния, когда солнечные лучи сильно влияют на температуру днем, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"День почти не отличается от ночи, потому что облачная погода, очень плотные облака, идет дождь. Однако ночью облака прикрывают землю от выхолаживания, поэтому температура около 12 градусов, а днем - всего 13-14, то есть суточный ход - всего 3 градуса. Это бывает редко в период летнего солнцестояния", - добавил метеоролог.
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По его словам, обычно в такое время при малооблачной погоде суточный ход достигает 15-20 градусов.
Солнцестояние – один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом расстоянии от небесного экватора и его высота над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) – в другом.
День летнего солнцестояния в этом году наступит 21 июня.
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ОбществоРоссияЗемляРоман ВильфандГидрометцентрДень летнего солнцестояния
 
 
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