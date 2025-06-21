https://ria.ru/20250621/pogoda-2024440062.html

Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в день солнцестояния

Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в день солнцестояния - РИА Новости, 21.06.2025

Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в день солнцестояния

Температура в Центральной России в субботу будет примерно одинаковой днем и ночью, такое редко бывает в День летнего солнцестояния, когда солнечные лучи сильно... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T06:11:00+03:00

2025-06-21T06:11:00+03:00

2025-06-21T06:11:00+03:00

общество

россия

земля

роман вильфанд

гидрометцентр

день летнего солнцестояния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020414988_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_76f62b2c8daffe522eca85df4eda2d4b.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Температура в Центральной России в субботу будет примерно одинаковой днем и ночью, такое редко бывает в День летнего солнцестояния, когда солнечные лучи сильно влияют на температуру днем, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "День почти не отличается от ночи, потому что облачная погода, очень плотные облака, идет дождь. Однако ночью облака прикрывают землю от выхолаживания, поэтому температура около 12 градусов, а днем - всего 13-14, то есть суточный ход - всего 3 градуса. Это бывает редко в период летнего солнцестояния", - добавил метеоролог. По его словам, обычно в такое время при малооблачной погоде суточный ход достигает 15-20 градусов. Солнцестояние – один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом расстоянии от небесного экватора и его высота над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) – в другом. День летнего солнцестояния в этом году наступит 21 июня.

https://ria.ru/20250621/solntse-2023814741.html

https://ria.ru/20250603/vrach-2020579958.html

россия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, земля, роман вильфанд, гидрометцентр, день летнего солнцестояния