Вильфанд рассказал о погоде в России в День летнего солнцестояния
Вильфанд: горячее солнце сглаживает холод в европейской части России
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Горячее" июньское солнце сглаживает холодную погоду на европейской территории России, например, в августе при таких условиях температура опустилась бы до нормы начала ноября - 8-10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Удивительно, что в субботу - День летнего солнцестояния. Самое "горячее" солнце сейчас, солнечные лучи насыщены максимальной энергией, и эта энергия сглаживает холод. Если бы сейчас был другой период, скажем, август, то температура была бы на 5-6 градусов ниже нормы, характерная для конца октября - начала ноября", - сказал Вильфанд.
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Он уточнил, что благодаря сильной солнечной энергии температура в европейской части России будет подниматься до 16-18 градусов, а в августе при таких погодных условиях она бы не превышала 8-10 градусов.
Солнцестояние - один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом расстоянии от небесного экватора и его высота над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) - в другом.
День летнего солнцестояния в этом году наступит 21 июня.