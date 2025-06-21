https://ria.ru/20250621/pmef-2024519149.html

На ПМЭФ обсудили вклад биотехнологий в развитие человечества

На ПМЭФ обсудили вклад биотехнологий в развитие человечества - РИА Новости, 21.06.2025

На ПМЭФ обсудили вклад биотехнологий в развитие человечества

Современные биотехнологии, в том числе генетические технологии, способны дать ответ на глобальные вызовы, обеспечить население питанием и новыми методами... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T16:49:00+03:00

2025-06-21T16:49:00+03:00

2025-06-21T16:49:00+03:00

общество

россия

европа

мария воронцова

иннопрактика

мгу имени м. в. ломоносова

московский физико-технический институт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Современные биотехнологии, в том числе генетические технологии, способны дать ответ на глобальные вызовы, обеспечить население питанием и новыми методами лечения тяжелых болезней, но при этом нужны законы, которые облегчают внедрение новых разработок, об этом говорили российские специалисты на международном молодежном экономическом форуме "День будущего" в рамках Петербургского международного экономического форума. На сессии "Биотехнологическое будущее: сайфай или реальность" обсуждалось, какие биотехнологии можно назвать перспективными, смогут ли они стать реальностью или останутся лишь мечтой. Методы генетики помогают существенно увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур, отметил заместитель исполнительного директора - директор по агробиотехнологиям компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко. По его словам, сейчас идет речь о поиске альтернативных способов получения белка, чтобы сохранить плодородие почв. Он рассказал о проекте компании "Иннопрактика" в этой области. "Мы стремимся получить белок, который синтезируют так называемые метилотрофные бактерии, потребляющие различные виды углеводородов, например газ... Мы вместе с нашими партнерами построили установку, которая позволяет получить метилотрофный белок. Сегодня мы уже умеем его нарабатывать и кормить аквакультуру. Завтра мы хотим научиться кормить животных. Послезавтра, и у нас в России такие исследования ведутся, эта технология позволит получать белок для того, чтобы мы смогли заместить растительный и животный белок в питании, не используя пашню", - сообщил Авдеенко. Сельское хозяйство - это та область, где для России приоритет собственных технологий носит стратегический характер, отметил заместитель директора по науке Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Илья Ямпольский. При этом необходимо совершенствовать российские законы, чтобы стимулировать внедрение генно-модифицированных организмов, отметил он. "Наше законодательство в области ГМО, к сожалению, копирует европейский подход, который, мне кажется, был придуман американцами, чтобы ограничить, сдержать развитие Европы, а сами себе они создали благоприятные условия для развития этих технологий", - сказал Ямпольский. По его словам, запреты в таких областях несут риски отставания. Генетические технологии всё больше применяются для лечения болезней, рассказала заместитель директора Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. По ее словам, среди сфер применения методов генетической терапии - онкология, в том числе онкогематология, наследственные заболевания, нейродегенеративные болезни, ряд хронических заболеваний. "Уже есть технологии, которые помогают заменить, "усилить" или, наоборот, "заглушить" мутировавший ген", - отметила она. Генетическая терапия позволяет, например, избежать сильных побочных эффектов при лечении онкогематологических заболеваний в отличие от традиционной химиотерапии, добавила Мария Воронцова. При этом стоимость генетической терапии еще высока. Кроме того, пока еще недостаточно изучено, насколько точно работают методы адресной доставки генетического материала к нужным клеткам, отметила она. Воронцова также подчеркнула необходимость совершенствования регуляторных механизмов, связанных с применением генетических технологий для медицины. "На сегодняшний день регуляторика в медицине недостаточно развита. В этом смысле есть много "серых зон", и на данный момент мы стараемся руководствоваться скорее морально-этическими принципами, нежели регуляторными, нормативными принципами. С моей точки зрения, нужно разработать такие законы, которые помогли бы нам, с одной стороны, не сдерживать свое развитие, но и оградить от злоупотреблений наших будущих пациентов", - сказала она. На сессии речь шла и о перспективах, которые могут открыть биомедицинские "большие данные" для человечества. "Мы идем к персонализации - диеты, спорта, рекомендаций по сну, к тому, какая нужна диагностика, и даже как мы будем лечить людей. Более того, всё это ведет нас к тому, что мы идем к персонализированному образу жизни", - сказал директор Физтех-школы биологической и медицинской физики Национального исследовательского университета "Московский физико-технический институт" Денис Кузьмин. По его словам, будет понятно, какие у конкретного человека имеются предпосылки к той или иной деятельности и как их реализовать. Это будет важно и для государства, поскольку речь будет идти об "адресных инвестициях" в человеческий капитал, пояснил Кузьмин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/vaktsina-2024138709.html

https://ria.ru/20250615/rossiya-2022978678.html

https://ria.ru/20250616/pmef-2023080334.html

https://ria.ru/20250618/neyrotekhnologii-2023698046.html

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общество, россия, европа, мария воронцова, иннопрактика, мгу имени м. в. ломоносова, московский физико-технический институт