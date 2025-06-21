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Солнцев отметил высокий интерес крупного бизнеса к Оренбуржью на ПМЭФ - РИА Новости, 21.06.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
15:46 21.06.2025 (обновлено: 15:47 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/pmef-2024511048.html
Солнцев отметил высокий интерес крупного бизнеса к Оренбуржью на ПМЭФ
Солнцев отметил высокий интерес крупного бизнеса к Оренбуржью на ПМЭФ - РИА Новости, 21.06.2025
Солнцев отметил высокий интерес крупного бизнеса к Оренбуржью на ПМЭФ
Крупный бизнес проявил заинтересованность по отношению к Оренбургской области в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил врио... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:46:00+03:00
2025-06-21T15:47:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
твой бизнес – новости
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Крупный бизнес проявил заинтересованность по отношению к Оренбургской области в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. "На ПМЭФ-2025 отметил высокий интерес представителей крупного бизнеса к Оренбуржью. Десяток встреч каждый день, соглашения и договоренности с потенциальными инвесторами – объемная работа, которая отвечает формату форума и рассчитана на долгосрочную перспективу", — написал Солнцев в своем телеграм-канале. Он добавил, что основные направления на форуме – это повышение инвестиционной привлекательности региона, открытие новых предприятий и создание рабочих мест, повышение качества образования, инфраструктурные проекты, создание комфортной среды. "По многим направлениям, озвученным главой государства, в Оренбургской области работа уже идет: мы в десятке субъектов с наименьшим уровнем общей безработицы, активно развиваем туристическую отрасль – об этом я рассказывал на одной из сессий в рамках форума. Также продолжим расширять инвестиционное сотрудничество – об этом есть договоренности с крупными компаниями по итогу ПМЭФ", — отметил Солнцев. По его словам, чтобы получить тот результат, к которому мы стремимся, "нам предстоит проделать большую совместную работу, в которой на первом месте всегда будут интересы оренбургского бизнеса и жителей региона", отмечается в телеграм-канале. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/solntsev--2024210114.html
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евгений солнцев, твой бизнес – новости
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Твой бизнес – новости
Солнцев отметил высокий интерес крупного бизнеса к Оренбуржью на ПМЭФ

Солнцев: На ПМЭФ отметил высокий интерес крупного бизнеса к Оренбуржью

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Крупный бизнес проявил заинтересованность по отношению к Оренбургской области в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
"На ПМЭФ-2025 отметил высокий интерес представителей крупного бизнеса к Оренбуржью. Десяток встреч каждый день, соглашения и договоренности с потенциальными инвесторами – объемная работа, которая отвечает формату форума и рассчитана на долгосрочную перспективу", — написал Солнцев в своем телеграм-канале.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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Он добавил, что основные направления на форуме – это повышение инвестиционной привлекательности региона, открытие новых предприятий и создание рабочих мест, повышение качества образования, инфраструктурные проекты, создание комфортной среды.
"По многим направлениям, озвученным главой государства, в Оренбургской области работа уже идет: мы в десятке субъектов с наименьшим уровнем общей безработицы, активно развиваем туристическую отрасль – об этом я рассказывал на одной из сессий в рамках форума. Также продолжим расширять инвестиционное сотрудничество – об этом есть договоренности с крупными компаниями по итогу ПМЭФ", — отметил Солнцев.
По его словам, чтобы получить тот результат, к которому мы стремимся, "нам предстоит проделать большую совместную работу, в которой на первом месте всегда будут интересы оренбургского бизнеса и жителей региона", отмечается в телеграм-канале.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Оренбургская областьЕвгений СолнцевТвой бизнес – новости
 
 
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