https://ria.ru/20250621/pmef-2024504610.html

Самарская область заключила на ПМЭФ соглашения на 260 миллиардов рублей

Самарская область заключила на ПМЭФ соглашения на 260 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.06.2025

Самарская область заключила на ПМЭФ соглашения на 260 миллиардов рублей

Самарская область за три дня на Петербургском международном экономическом форуме заключила инвестиционные соглашения на сумму порядка 260 миллиардов рублей,... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:58:00+03:00

2025-06-21T14:58:00+03:00

2025-06-21T14:58:00+03:00

пмэф-2025

экономика

самарская область

россия

самара

вячеслав федорищев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901308_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_8fec51ef9cf1200fd39103de170a1e66.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Самарская область за три дня на Петербургском международном экономическом форуме заключила инвестиционные соглашения на сумму порядка 260 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подвел итоги работы самарской делегации на Петербургском международном экономическом форуме … Глава региона провел ряд деловых переговоров и принял участие в подписании соглашений. За три дня были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 миллиардов рублей рублей. Совокупно на новых производствах и объектах будут созданы более 6,4 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении правительства области. Федорищев отметил, что на форуме было подписано достаточно много знаковых инвестиционных соглашений. "Это и новые инвесторы, которые пришли к нам в регион, и развитие тех площадок, которые у нас традиционно работали и которые перейдут в новый технологический этап… Важно, что это и гостиницы, и производство, и сельское хозяйство, и строительство. В каждой отрасли у нас теперь есть такая опорная точка развития", - отметил губернатор. В числе основных соглашений - договоренности между Минпромторгом России, правительством региона, Сбербанком и компанией "РусКамедь" о строительстве в особой экономической зоне "Тольятти" первого в России завода полного цикла по производству ксантановой камеди. На создание промышленного комплекса будет направлено 40 миллиардов рублей. Еще одно соглашение о сотрудничестве было заключено с "Тольяттиазотом". Оно предусматривает реализацию крупных проектов с объемом инвестиций более 80 миллиардов рублей, включая строительство в регионе производства карбамида мощностью 2,5 тысячи тонн в сутки. Компания "КуйбышевАзот" вложит в реализацию инвестиционных проектов до 25 миллиардов рублей. С компанией "Транспорт будущего" заключено соглашение о реализации высокотехнологичных проектов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, робототехнических комплексов, а также аэрокосмической отрасли на территории региона. Совокупный объем инвестиций превысит 30 миллиардов рублей. Также в Самарской области начинает работу группа "Эталон", которая намерена построить в Самаре около стадиона "Солидарность Самара Арена" современный многофункциональный комплекс с гостиницей, офисами и апартаментами длительного проживания. На эти цели предусмотрены инвестиции в объеме 21 миллиарда рублей. "Мы не говорим, что это какое-то достижение, это наша плановая работа и обязанность - привлекать новых инвесторов. Но это знаковая история, показатель того, как мы двигаемся в экономической политике. Мы открыты для новых инвестиций. В рамках подписанных соглашений будут созданы новые рабочие места. Это налоговая база, которая позволит нам строить школы, больницы более уверенно. Наши новые проекты высокотехнологичны, мы точно знаем, что наш регион продолжит развитие в топе высокотехнологичных регионов", - отметил Федорищев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/samara-2023908637.html

https://ria.ru/20250620/proizvodstvo-2024242107.html

https://ria.ru/20250620/soglasheniya-2024416133.html

самарская область

россия

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, самарская область, россия, самара, вячеслав федорищев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сбербанк россии, тольяттиазот