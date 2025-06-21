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Самарская область заключила на ПМЭФ соглашения на 260 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:58 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/pmef-2024504610.html
Самарская область заключила на ПМЭФ соглашения на 260 миллиардов рублей
Самарская область заключила на ПМЭФ соглашения на 260 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.06.2025
Самарская область заключила на ПМЭФ соглашения на 260 миллиардов рублей
Самарская область за три дня на Петербургском международном экономическом форуме заключила инвестиционные соглашения на сумму порядка 260 миллиардов рублей,... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:58:00+03:00
2025-06-21T14:58:00+03:00
пмэф-2025
экономика
самарская область
россия
самара
вячеслав федорищев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Самарская область за три дня на Петербургском международном экономическом форуме заключила инвестиционные соглашения на сумму порядка 260 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подвел итоги работы самарской делегации на Петербургском международном экономическом форуме … Глава региона провел ряд деловых переговоров и принял участие в подписании соглашений. За три дня были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 миллиардов рублей рублей. Совокупно на новых производствах и объектах будут созданы более 6,4 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении правительства области. Федорищев отметил, что на форуме было подписано достаточно много знаковых инвестиционных соглашений. "Это и новые инвесторы, которые пришли к нам в регион, и развитие тех площадок, которые у нас традиционно работали и которые перейдут в новый технологический этап… Важно, что это и гостиницы, и производство, и сельское хозяйство, и строительство. В каждой отрасли у нас теперь есть такая опорная точка развития", - отметил губернатор. В числе основных соглашений - договоренности между Минпромторгом России, правительством региона, Сбербанком и компанией "РусКамедь" о строительстве в особой экономической зоне "Тольятти" первого в России завода полного цикла по производству ксантановой камеди. На создание промышленного комплекса будет направлено 40 миллиардов рублей. Еще одно соглашение о сотрудничестве было заключено с "Тольяттиазотом". Оно предусматривает реализацию крупных проектов с объемом инвестиций более 80 миллиардов рублей, включая строительство в регионе производства карбамида мощностью 2,5 тысячи тонн в сутки. Компания "КуйбышевАзот" вложит в реализацию инвестиционных проектов до 25 миллиардов рублей. С компанией "Транспорт будущего" заключено соглашение о реализации высокотехнологичных проектов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, робототехнических комплексов, а также аэрокосмической отрасли на территории региона. Совокупный объем инвестиций превысит 30 миллиардов рублей. Также в Самарской области начинает работу группа "Эталон", которая намерена построить в Самаре около стадиона "Солидарность Самара Арена" современный многофункциональный комплекс с гостиницей, офисами и апартаментами длительного проживания. На эти цели предусмотрены инвестиции в объеме 21 миллиарда рублей. "Мы не говорим, что это какое-то достижение, это наша плановая работа и обязанность - привлекать новых инвесторов. Но это знаковая история, показатель того, как мы двигаемся в экономической политике. Мы открыты для новых инвестиций. В рамках подписанных соглашений будут созданы новые рабочие места. Это налоговая база, которая позволит нам строить школы, больницы более уверенно. Наши новые проекты высокотехнологичны, мы точно знаем, что наш регион продолжит развитие в топе высокотехнологичных регионов", - отметил Федорищев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/samara-2023908637.html
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экономика, самарская область, россия, самара, вячеслав федорищев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сбербанк россии, тольяттиазот
ПМЭФ-2025, Экономика, Самарская область, Россия, Самара, Вячеслав Федорищев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Сбербанк России, Тольяттиазот
Самарская область заключила на ПМЭФ соглашения на 260 миллиардов рублей

Самарская область за три дня подписала на ПМЭФ инвестсоглашения на 260 млрд руб

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на ПМЭФ-2025
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Самарская область за три дня на Петербургском международном экономическом форуме заключила инвестиционные соглашения на сумму порядка 260 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подвел итоги работы самарской делегации на Петербургском международном экономическом форуме … Глава региона провел ряд деловых переговоров и принял участие в подписании соглашений. За три дня были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 миллиардов рублей рублей. Совокупно на новых производствах и объектах будут созданы более 6,4 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении правительства области.
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Федорищев отметил, что на форуме было подписано достаточно много знаковых инвестиционных соглашений. "Это и новые инвесторы, которые пришли к нам в регион, и развитие тех площадок, которые у нас традиционно работали и которые перейдут в новый технологический этап… Важно, что это и гостиницы, и производство, и сельское хозяйство, и строительство. В каждой отрасли у нас теперь есть такая опорная точка развития", - отметил губернатор.
В числе основных соглашений - договоренности между Минпромторгом России, правительством региона, Сбербанком и компанией "РусКамедь" о строительстве в особой экономической зоне "Тольятти" первого в России завода полного цикла по производству ксантановой камеди. На создание промышленного комплекса будет направлено 40 миллиардов рублей.
Еще одно соглашение о сотрудничестве было заключено с "Тольяттиазотом". Оно предусматривает реализацию крупных проектов с объемом инвестиций более 80 миллиардов рублей, включая строительство в регионе производства карбамида мощностью 2,5 тысячи тонн в сутки.
Компания "КуйбышевАзот" вложит в реализацию инвестиционных проектов до 25 миллиардов рублей. С компанией "Транспорт будущего" заключено соглашение о реализации высокотехнологичных проектов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, робототехнических комплексов, а также аэрокосмической отрасли на территории региона. Совокупный объем инвестиций превысит 30 миллиардов рублей.
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Также в Самарской области начинает работу группа "Эталон", которая намерена построить в Самаре около стадиона "Солидарность Самара Арена" современный многофункциональный комплекс с гостиницей, офисами и апартаментами длительного проживания. На эти цели предусмотрены инвестиции в объеме 21 миллиарда рублей.
"Мы не говорим, что это какое-то достижение, это наша плановая работа и обязанность - привлекать новых инвесторов. Но это знаковая история, показатель того, как мы двигаемся в экономической политике. Мы открыты для новых инвестиций. В рамках подписанных соглашений будут созданы новые рабочие места. Это налоговая база, которая позволит нам строить школы, больницы более уверенно. Наши новые проекты высокотехнологичны, мы точно знаем, что наш регион продолжит развитие в топе высокотехнологичных регионов", - отметил Федорищев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Символика ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Самарская область в 3-й день ПМЭФ подписала инвестсоглашения на 43 млрд руб
20 июня, 21:59
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаСамарская областьРоссияСамараВячеслав ФедорищевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Сбербанк РоссииТольяттиазот
 
 
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