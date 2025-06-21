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Оргкомитет подвел итоги ПМЭФ

Оргкомитет подвел итоги ПМЭФ - РИА Новости, 21.06.2025

Оргкомитет подвел итоги ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано 1060 соглашений на сумму 6,3 триллиона рублей, сообщил советник президента РФ,... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:18:00+03:00

2025-06-21T14:18:00+03:00

2025-06-21T14:18:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано 1060 соглашений на сумму 6,3 триллиона рублей, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков."По итогам форума на данный момент... было подписано 1060 соглашений на общую сумму 6,3 триллиона рублей... Мы говорим только о том, что не является коммерческой тайной", - сказал он журналистам.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон кобяков