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Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия
Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия - РИА Новости, 21.06.2025
Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия
Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году станет Саудовская Аравия, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:15:00+03:00
2025-06-21T14:15:00+03:00
2025-06-21T14:20:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году станет Саудовская Аравия, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков."Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году выступит Саудовская Аравия", - сказал он журналистам.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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саудовская аравия, антон кобяков, россия, в мире
Саудовская Аравия, ПМЭФ-2025, Антон Кобяков, Россия, В мире
Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия
Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет государство Саудовская Аравия