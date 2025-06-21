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Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:15 21.06.2025 (обновлено: 14:20 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/pmef-2024499675.html
Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия
Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия - РИА Новости, 21.06.2025
Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия
Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году станет Саудовская Аравия, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь РИА Новости, 21.06.2025
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2025-06-21T14:20:00+03:00
саудовская аравия
пмэф-2025
антон кобяков
россия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году станет Саудовская Аравия, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков."Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году выступит Саудовская Аравия", - сказал он журналистам.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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саудовская аравия, антон кобяков, россия, в мире
Саудовская Аравия, ПМЭФ-2025, Антон Кобяков, Россия, В мире
Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия

Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет государство Саудовская Аравия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году станет Саудовская Аравия, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
"Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году выступит Саудовская Аравия", - сказал он журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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20 июня, 20:11
 
ПМЭФ-2025Саудовская АравияАнтон КобяковРоссияВ мире
 
 
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