https://ria.ru/20250621/pmef-2024499675.html

Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия

Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия - РИА Новости, 21.06.2025

Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия

Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году станет Саудовская Аравия, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:15:00+03:00

2025-06-21T14:15:00+03:00

2025-06-21T14:20:00+03:00

саудовская аравия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году станет Саудовская Аравия, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков."Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году выступит Саудовская Аравия", - сказал он журналистам.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/pmef-2024319845.html

саудовская аравия

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саудовская аравия, антон кобяков, россия, в мире