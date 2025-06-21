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Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая - РИА Новости, 21.06.2025
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07:08 21.06.2025
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Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая
Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая - РИА Новости, 21.06.2025
Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая
Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая до рекордных 13,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T07:08:00+03:00
2025-06-21T07:08:00+03:00
экономика
россия
китай
тайвань
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая до рекордных 13,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Всего за первые пять месяцев текущего года российские компании ввезли китайского пива на 13,5 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше уровня годом ранее. Больше пива у китайцев покупают только Тайвань (63,7 миллиона долларов), Мьянма (28,1 миллиона) и Гонконг (28,1 миллиона). В целом же Поднебесная в январе-мае продала за рубеж пива на 216 миллионов долларов против 182,6 миллиона годом ранее.
https://ria.ru/20250619/rossija-2023753731.html
https://ria.ru/20250105/kitaj-1992551043.html
россия
китай
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Дарья Буймова
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экономика, россия, китай, тайвань
Экономика, Россия, Китай, Тайвань
Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая

Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая до 13,5 миллиона долларов

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкПиво
Пиво - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Олег Золото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая до рекордных 13,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Всего за первые пять месяцев текущего года российские компании ввезли китайского пива на 13,5 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше уровня годом ранее.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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19 июня, 02:31
Больше пива у китайцев покупают только Тайвань (63,7 миллиона долларов), Мьянма (28,1 миллиона) и Гонконг (28,1 миллиона).
В целом же Поднебесная в январе-мае продала за рубеж пива на 216 миллионов долларов против 182,6 миллиона годом ранее.
Портовые рабочие разгружают контейнеры с пивом из КНР во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию
5 января, 08:15
 
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