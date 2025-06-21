https://ria.ru/20250621/pivo-2024442832.html
Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая
Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая - РИА Новости, 21.06.2025
Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая
Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая до рекордных 13,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T07:08:00+03:00
2025-06-21T07:08:00+03:00
2025-06-21T07:08:00+03:00
экономика
россия
китай
тайвань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19678/97/196789716_0:117:3142:1884_1920x0_80_0_0_b1f94588787ffa3f9ceaaee4485d896b.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая до рекордных 13,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Всего за первые пять месяцев текущего года российские компании ввезли китайского пива на 13,5 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше уровня годом ранее. Больше пива у китайцев покупают только Тайвань (63,7 миллиона долларов), Мьянма (28,1 миллиона) и Гонконг (28,1 миллиона). В целом же Поднебесная в январе-мае продала за рубеж пива на 216 миллионов долларов против 182,6 миллиона годом ранее.
https://ria.ru/20250619/rossija-2023753731.html
https://ria.ru/20250105/kitaj-1992551043.html
россия
китай
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19678/97/196789716_238:0:2905:2000_1920x0_80_0_0_17773ee3454113906955eeab3e5973a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, тайвань
Экономика, Россия, Китай, Тайвань
Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая
Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая до 13,5 миллиона долларов