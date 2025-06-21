https://ria.ru/20250621/pivo-2024442832.html

Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая

Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая - РИА Новости, 21.06.2025

Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая

Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая до рекордных 13,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T07:08:00+03:00

2025-06-21T07:08:00+03:00

2025-06-21T07:08:00+03:00

экономика

россия

китай

тайвань

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая до рекордных 13,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Всего за первые пять месяцев текущего года российские компании ввезли китайского пива на 13,5 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше уровня годом ранее. Больше пива у китайцев покупают только Тайвань (63,7 миллиона долларов), Мьянма (28,1 миллиона) и Гонконг (28,1 миллиона). В целом же Поднебесная в январе-мае продала за рубеж пива на 216 миллионов долларов против 182,6 миллиона годом ранее.

https://ria.ru/20250619/rossija-2023753731.html

https://ria.ru/20250105/kitaj-1992551043.html

россия

китай

тайвань

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, тайвань