https://ria.ru/20250621/pdd-2024434761.html

Новая редакция ПДД включит правила движения для пользователей СИМ

Новая редакция ПДД включит правила движения для пользователей СИМ - РИА Новости, 21.06.2025

Новая редакция ПДД включит правила движения для пользователей СИМ

Новая редакция ПДД включит в себя правила движения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал РИА Новости на ПМЭФ зампред Совета по... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T03:43:00+03:00

2025-06-21T03:43:00+03:00

2025-06-21T10:43:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Новая редакция ПДД включит в себя правила движения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал РИА Новости на ПМЭФ зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин, комментируя дальнейшие перспективы законопроекта о регулировании движения СИМ. Законопроект о регулировании движения СИМ был внесен в Госдуму в апреле прошлого года группой сенаторов, в конце июля прошлого нижняя палата приняла его в первом чтении. Инициативой, в частности, предполагаются наказания за управление СИМ в состоянии опьянения, а также за превышение скорости во время пользования СИМ или велосипедом. "В настоящий момент документ находится на этапе доработки ко второму чтению. Мы активно сотрудничаем с профильными министерствами и экспертным сообществом для увязки норм законопроекта с разрабатываемыми поправками к правилам дорожного движения, которые должны более детально урегулировать поведение пользователей СИМ на дорогах", — сказал Шейкин. Сенатор отметил, что ожидает завершения согласования позиций по базовым вопросам законопроекта сразу после "определения окончательных формулировок изменений в ПДД". "Уже после этого будет подготовлена окончательная редакция законопроекта с учетом всех предложений и замечаний", — констатировал парламентарий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250401/pdd-2008524761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто, госдума рф