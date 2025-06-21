Рейтинг@Mail.ru
Новая редакция ПДД включит правила движения для пользователей СИМ - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 21.06.2025 (обновлено: 10:43 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/pdd-2024434761.html
Новая редакция ПДД включит правила движения для пользователей СИМ
Новая редакция ПДД включит правила движения для пользователей СИМ - РИА Новости, 21.06.2025
Новая редакция ПДД включит правила движения для пользователей СИМ
Новая редакция ПДД включит в себя правила движения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал РИА Новости на ПМЭФ зампред Совета по... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T03:43:00+03:00
2025-06-21T10:43:00+03:00
общество
авто
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022504481_0:189:3118:1943_1920x0_80_0_0_92d38a6fd02a0ff0968e325b87307834.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Новая редакция ПДД включит в себя правила движения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал РИА Новости на ПМЭФ зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин, комментируя дальнейшие перспективы законопроекта о регулировании движения СИМ. Законопроект о регулировании движения СИМ был внесен в Госдуму в апреле прошлого года группой сенаторов, в конце июля прошлого нижняя палата приняла его в первом чтении. Инициативой, в частности, предполагаются наказания за управление СИМ в состоянии опьянения, а также за превышение скорости во время пользования СИМ или велосипедом. "В настоящий момент документ находится на этапе доработки ко второму чтению. Мы активно сотрудничаем с профильными министерствами и экспертным сообществом для увязки норм законопроекта с разрабатываемыми поправками к правилам дорожного движения, которые должны более детально урегулировать поведение пользователей СИМ на дорогах", — сказал Шейкин. Сенатор отметил, что ожидает завершения согласования позиций по базовым вопросам законопроекта сразу после "определения окончательных формулировок изменений в ПДД". "Уже после этого будет подготовлена окончательная редакция законопроекта с учетом всех предложений и замечаний", — констатировал парламентарий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250401/pdd-2008524761.html
https://ria.ru/20250619/moskva-2023927589.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022504481_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_83b74206f3dd934b98cacffb8aeb6af8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, госдума рф
Общество, Авто, Госдума РФ
Новая редакция ПДД включит правила движения для пользователей СИМ

Сенатор Шейкин: новые ПДД включат правила движения для пользователей СИМ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМолодой человек у стоянки проката электросамокатов в Москве
Молодой человек у стоянки проката электросамокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Молодой человек у стоянки проката электросамокатов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Новая редакция ПДД включит в себя правила движения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал РИА Новости на ПМЭФ зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин, комментируя дальнейшие перспективы законопроекта о регулировании движения СИМ.
Законопроект о регулировании движения СИМ был внесен в Госдуму в апреле прошлого года группой сенаторов, в конце июля прошлого нижняя палата приняла его в первом чтении. Инициативой, в частности, предполагаются наказания за управление СИМ в состоянии опьянения, а также за превышение скорости во время пользования СИМ или велосипедом.
Сотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Водителям сообщили о первоапрельских поправках в ПДД
1 апреля, 02:15
"В настоящий момент документ находится на этапе доработки ко второму чтению. Мы активно сотрудничаем с профильными министерствами и экспертным сообществом для увязки норм законопроекта с разрабатываемыми поправками к правилам дорожного движения, которые должны более детально урегулировать поведение пользователей СИМ на дорогах", — сказал Шейкин.
Сенатор отметил, что ожидает завершения согласования позиций по базовым вопросам законопроекта сразу после "определения окончательных формулировок изменений в ПДД".
"Уже после этого будет подготовлена окончательная редакция законопроекта с учетом всех предложений и замечаний", — констатировал парламентарий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Люди на самокатах пересекают Театральный проезд в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Москве снизилось число тяжелых ДТП с участием самокатчиков
19 июня, 15:09
 
ОбществоАвтоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала