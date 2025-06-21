https://ria.ru/20250621/pankin-2024402020.html

Александр Панкин: пошлины США вряд ли убедят страны не торговать с Россией

Александр Панкин: пошлины США вряд ли убедят страны не торговать с Россией - РИА Новости, 21.06.2025

Александр Панкин: пошлины США вряд ли убедят страны не торговать с Россией

Законопроект американских сенаторов, предполагающий 500-процентные пошлины на импорт из стран, покупающих энергоносители из России, вряд ли заставит другие... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T10:00:00+03:00

2025-06-21T10:00:00+03:00

2025-06-21T10:00:00+03:00

интервью

александр панкин

россия

санкции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024192185_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_be26bb463b16c74f94b20362937d050f.jpg

Законопроект американских сенаторов, предполагающий 500-процентные пошлины на импорт из стран, покупающих энергоносители из России, вряд ли заставит другие государства отказаться от торговли с РФ, считает заместитель главы МИД России Александр Панкин. В интервью РИА Новости на полях ПМЭФ он оценил эффект инициативы американских сенаторов для нефтяного рынка, рассказал о последствиях невыплаты Арменией взноса в ОДКБ до конца 2025 года и раскрыл, просит ли Россия у других государств снять с себя санкции.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Александр Анатольевич, в сенате США заявляют, что готовят законопроект о введении 500-процентных пошлин на товары из стран, которые покупают российские энергоносители. Видите ли вы угрозу принятия этого законопроекта и угрозу от его действия?– Я знаю, что такой законопроект есть, и якобы имеется широкая поддержка – более двух третей. В самих США есть соответствующие процедуры для того, чтобы такие законопроекты проходили и могли вступать в силу. Это очень жесткий проект. Если эффект рассчитан на то, чтобы все прекратили с Россией торговать, то вряд ли это наступит, потому что это невыгодно нефтяному рынку прежде всего. Насколько я понимаю, многие в руководстве США высказывали опасения о том, что если он будет принят и начнет применяться полностью, это вызовет серьезный обратный эффект для США и для мировых рынков.– Вы говорили ранее, что если Армения до конца 2025 года не оплатит взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то страны-участницы организации "могут рассмотреть разные сценарии", но выгонять никого, вероятно, не будут. О каких в таком случае сценариях может идти речь?– Вопрос может начать рассматриваться, как все знают, после 31 декабря. Это исключительно процедурные, уставные требования. В каком ключе он будет рассматриваться – это уже другой вопрос. Все понимают, что Армении, которая заморозила, как они выражаются, членство в ОДКБ, не участвует в принятии решений, но и не препятствует ему, все же должна трезво смотреть на возможности обеспечения своей безопасности, в том числе в коллективном формате ОДКБ. Решение в любом случае будет за армянскими властями.– Идут ли переговоры о возобновлении обслуживания карт системы "Мир" в Армении? Когда оно может возобновиться?– Вероятно, знаете причины, по которым происходили эти шарахания – сначала принимали, потом перестали, затем возобновили. Опасения со стороны армянских банков вторичных санкций. Не могу сказать, есть ли эти переговоры, я в них не участвую.– Обсуждает ли Россия с какими-либо государствами снятие санкций?– Нет, Россия не просит с себя снять санкции. Если есть какие-то ходатайства по отдельным лицам для отдельных ситуаций, это совершенно не тот аспект, на котором вы делаете акцент.

https://ria.ru/20250620/ssha-2024328191.html

https://ria.ru/20250610/sanktsii-2022136941.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, александр панкин, россия, санкции