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Власти Панамы объявили чрезвычайное положение в провинции Бокас-дель-Торо - РИА Новости, 21.06.2025
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04:15 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/panama-2024435961.html
Власти Панамы объявили чрезвычайное положение в провинции Бокас-дель-Торо
Власти Панамы объявили чрезвычайное положение в провинции Бокас-дель-Торо - РИА Новости, 21.06.2025
Власти Панамы объявили чрезвычайное положение в провинции Бокас-дель-Торо
Власти Панамы объявили чрезвычайное положение в провинции Бокас-дель-Торо на фоне массовых беспорядков и актов насилия, сообщил глава администрации президента... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T04:15:00+03:00
2025-06-21T04:15:00+03:00
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МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Власти Панамы объявили чрезвычайное положение в провинции Бокас-дель-Торо на фоне массовых беспорядков и актов насилия, сообщил глава администрации президента страны Хуан Карлос Орильяк. "Совет министров принял решение о введении режима чрезвычайного положения на территории всей провинции Бокас-дель-Торо сроком на пять дней", - заявил он в обращении, опубликованном в блоге администрации президента в Х. Протесты в Панаме, которые начались 28 апреля, связаны с требованием отмены закона 462, подписанного президентом Хосе Раулем Мулино 18 марта. По словам представителей протестующих профсоюзов, этот закон обрекает работников на крайне низкие пенсии и вынуждает их трудиться практически всю жизнь. По словам Орильяка, решение о введении ЧС было принято в ответ на угрозу общественному порядку, безопасности граждан и демократическим институтам, возникшую в результате протестов, переросших в насилие. В связи с новыми беспорядками правительство временно приостановило действия восьми статей Конституции страны, включая нормы о свободе передвижения и собраний. Орильяк напомнил, что правительство выполнило договорённости с банановыми рабочими, утвердив закон №471, гарантирующий пенсионные права, но, несмотря на это, протестующие не прекратили блокировку дорог. Более того, 19 июня радикальные группы устроили поджог части стадиона Байрон Нельсон, атаковали офисы банановой компании Chiquita Panamá, захватили аэропорт Чангуинолы, разграбили частные предприятия и похитили служебные автомобили. Это, по словам министра, представляет собой не протест, а преступление. Ответственность за вандализм и беспорядки в провинции Бокас-дель-Торо несут, по информации местной полиции, три скоординированные преступные группировки - Boys, Pachuco и Chuco. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах местные СМИ сообщили, что в нападениях на полицию, госучреждения и частную собственность участвовали около тысячи человек, а одной из целей погромщиков была тюрьма Гуабито, где содержатся их бывшие сообщники. Чрезвычайная ситуация в Бокас-дель-Торо в связи с бандитизмом объявляется не впервые - в сентябре 2024 года президент Хосе Рауль Мулино уже вводил в Бокас-дель-Торо комендантский час из-за всплеска насилия со стороны банд, связанных с международными наркокартелями.
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в мире, панама
В мире, Панама
Власти Панамы объявили чрезвычайное положение в провинции Бокас-дель-Торо

Панама ввела режим ЧС в провинции Бокас-дель-Торо из-за массовых беспорядков

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на столицу Панамы
Вид на столицу Панамы - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на столицу Панамы. Архивное фото
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МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Власти Панамы объявили чрезвычайное положение в провинции Бокас-дель-Торо на фоне массовых беспорядков и актов насилия, сообщил глава администрации президента страны Хуан Карлос Орильяк.
"Совет министров принял решение о введении режима чрезвычайного положения на территории всей провинции Бокас-дель-Торо сроком на пять дней", - заявил он в обращении, опубликованном в блоге администрации президента в Х.
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Протесты в Панаме, которые начались 28 апреля, связаны с требованием отмены закона 462, подписанного президентом Хосе Раулем Мулино 18 марта. По словам представителей протестующих профсоюзов, этот закон обрекает работников на крайне низкие пенсии и вынуждает их трудиться практически всю жизнь.
По словам Орильяка, решение о введении ЧС было принято в ответ на угрозу общественному порядку, безопасности граждан и демократическим институтам, возникшую в результате протестов, переросших в насилие. В связи с новыми беспорядками правительство временно приостановило действия восьми статей Конституции страны, включая нормы о свободе передвижения и собраний.
Орильяк напомнил, что правительство выполнило договорённости с банановыми рабочими, утвердив закон №471, гарантирующий пенсионные права, но, несмотря на это, протестующие не прекратили блокировку дорог. Более того, 19 июня радикальные группы устроили поджог части стадиона Байрон Нельсон, атаковали офисы банановой компании Chiquita Panamá, захватили аэропорт Чангуинолы, разграбили частные предприятия и похитили служебные автомобили. Это, по словам министра, представляет собой не протест, а преступление.
Ответственность за вандализм и беспорядки в провинции Бокас-дель-Торо несут, по информации местной полиции, три скоординированные преступные группировки - Boys, Pachuco и Chuco. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах местные СМИ сообщили, что в нападениях на полицию, госучреждения и частную собственность участвовали около тысячи человек, а одной из целей погромщиков была тюрьма Гуабито, где содержатся их бывшие сообщники.
Чрезвычайная ситуация в Бокас-дель-Торо в связи с бандитизмом объявляется не впервые - в сентябре 2024 года президент Хосе Рауль Мулино уже вводил в Бокас-дель-Торо комендантский час из-за всплеска насилия со стороны банд, связанных с международными наркокартелями.
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