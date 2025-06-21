https://ria.ru/20250621/pakistan-2024532234.html

Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из России

Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из России - РИА Новости, 21.06.2025

Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из России

Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из РФ после завершения настройки своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) под особенности тяжелой нефти Urals,... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T18:57:00+03:00

2025-06-21T18:57:00+03:00

2025-06-21T18:57:00+03:00

пмэф-2025

экономика

пакистан

россия

urals

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150060/67/1500606709_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_23c66669bcfc9363793425a00fe46013.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из РФ после завершения настройки своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) под особенности тяжелой нефти Urals, заявил в интервью с РИА Новости федеральный министр нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Как только мы завершим эту реконфигурацию и определим, какой рецепт был бы идеальным для наших нефтеперерабатывающих заводов, мы обязательно рассмотрим возможность новых поставок (российской нефти - ред.)", - сказал Малик. Со слов главы нефтяного ведомства Пакистана, осуществлённая в 2023 году поставка российской нефти являлась "пилотным проектом", который позволил нефтеперерабатывающим заводам страны ознакомится со спецификой российской марки Urals и выработать методики для оптимизации её переработки. "Я думаю, у них возникли трудности, потому что российская нефть была немного тяжелее, чем легкая нефть, которая исторически перерабатывалась на пакистанских нефтеперерабатывающих заводах. Мы продолжили совершенствовать конфигурацию нефтеперерабатывающих заводов, чтобы минимизировать и оптимизировать переработку российской нефти", - добавил Малик. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250507/mid-2015451887.html

пакистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, пакистан, россия, urals