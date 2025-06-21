https://ria.ru/20250621/pakistan-2024532234.html
Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из России
Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из России - РИА Новости, 21.06.2025
Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из России
Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из РФ после завершения настройки своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) под особенности тяжелой нефти Urals,... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T18:57:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из РФ после завершения настройки своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) под особенности тяжелой нефти Urals, заявил в интервью с РИА Новости федеральный министр нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Как только мы завершим эту реконфигурацию и определим, какой рецепт был бы идеальным для наших нефтеперерабатывающих заводов, мы обязательно рассмотрим возможность новых поставок (российской нефти - ред.)", - сказал Малик. Со слов главы нефтяного ведомства Пакистана, осуществлённая в 2023 году поставка российской нефти являлась "пилотным проектом", который позволил нефтеперерабатывающим заводам страны ознакомится со спецификой российской марки Urals и выработать методики для оптимизации её переработки. "Я думаю, у них возникли трудности, потому что российская нефть была немного тяжелее, чем легкая нефть, которая исторически перерабатывалась на пакистанских нефтеперерабатывающих заводах. Мы продолжили совершенствовать конфигурацию нефтеперерабатывающих заводов, чтобы минимизировать и оптимизировать переработку российской нефти", - добавил Малик. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, пакистан, россия, urals
ПМЭФ-2025, Экономика, Пакистан, Россия, Urals
Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из России
Малик: Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из РФ после настройки НПЗ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из РФ после завершения настройки своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) под особенности тяжелой нефти Urals, заявил в интервью с РИА Новости федеральный министр нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Как только мы завершим эту реконфигурацию и определим, какой рецепт был бы идеальным для наших нефтеперерабатывающих заводов, мы обязательно рассмотрим возможность новых поставок (российской нефти - ред.)", - сказал Малик.
Со слов главы нефтяного ведомства Пакистана
, осуществлённая в 2023 году поставка российской нефти являлась "пилотным проектом", который позволил нефтеперерабатывающим заводам страны ознакомится со спецификой российской марки Ura
ls и выработать методики для оптимизации её переработки.
"Я думаю, у них возникли трудности, потому что российская нефть была немного тяжелее, чем легкая нефть, которая исторически перерабатывалась на пакистанских нефтеперерабатывающих заводах. Мы продолжили совершенствовать конфигурацию нефтеперерабатывающих заводов, чтобы минимизировать и оптимизировать переработку российской нефти", - добавил Малик.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.