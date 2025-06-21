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У России хватает ТЯО для ответа на "грязную бомбу", заявил Медведев
У России хватает ТЯО для ответа на "грязную бомбу", заявил Медведев - РИА Новости, 21.06.2025
У России хватает ТЯО для ответа на "грязную бомбу", заявил Медведев
У России хватает тактического ядерного оружия, которым можно было бы ответить Киеву на возможные провокации с "грязной бомбой" , заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T10:58:00+03:00
2025-06-21T10:58:00+03:00
2025-06-21T10:58:00+03:00
россия
киев
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. У России хватает тактического ядерного оружия, которым можно было бы ответить Киеву на возможные провокации с "грязной бомбой" , заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Про возможные попытки врага создать и применить так называемую грязную бомбу, о которой вчера сказал президент. Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у нас хватает. Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил глава государства", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Киев, Дмитрий Медведев, Безопасность
У России хватает ТЯО для ответа на "грязную бомбу", заявил Медведев
Медведев: у РФ хватает ядерного оружия, которым можно ответить на грязную бомбу