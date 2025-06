https://ria.ru/20250621/opyt-2024272423.html

"Спустя 80 лет". Америка рискует повторить самый чудовищный опыт в истории

Противостояние между Израилем и Ираном продолжается в привычном ключе: одни наносят авиаудары, другие — атакуют баллистикой. А Пентагон перебрасывает в район...

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Противостояние между Израилем и Ираном продолжается в привычном ключе: одни наносят авиаудары, другие — атакуют баллистикой. А Пентагон перебрасывает в район конфликта флот и авиацию. О том, что может заставить США спустя 80 лет устроить еще одну ядерную бомбардировку, — в материале РИА Новости.Масштабные приготовленияВ Персидском заливе со дня на день появится вторая американская авианосная ударная группа — на помощь к USS Carl Vinson спешит USS Nimitz. К берегам Израиля в Средиземном море на всех парах мчит самая новая плавучая крепость — USS Gerald R. Ford, первый и пока единственный из своего класса авианосец.Помимо этого, в Европу прибыли более 30 самолетов-заправщиков КС-135 и КС-46. Столь масштабная передислокация самолетов этого типа беспрецедентна. Объяснить можно необходимостью заправлять израильские самолеты. От Тель-Авива до Тегерана — более 1600 километров по прямой. Емкости топливных баков истребителей F-15 и F-16 для столь дальних вылетов недостаточно, а собственных "крылатых бензовозов" у Израиля всего 14. Американцам вполне по силам организовать дозаправку в воздушном пространстве Ирака, Сирии или Иордании.Но есть и другой вариант, куда более зловещий: дозаправка американских же B-2.Они ждут своего часа на авиабазе Уайтмен в штате Миссури — 509-е крыло ВВС, первое и единственное с таким вооружением. Перелет до Ближнего Востока, как отмечает Fox News, займет 30 часов. Без дозаправки не обойтись.Более того, над базой замечена высокая активность военно-транспортных самолетов Boeing C-17A Globemaster III. Такие же сейчас активно используются Пентагоном для переброски грузов из Европы на Ближний Восток.И если в Уайтмен они могут помогать готовить к вылету B-2, то на Ближнем Востоке — перебрасывать системы ПВО, в которых Израиль нуждается особенно остро.По заветам КиеваРожденный украинской пропагандой мем "у России ракет осталось на две-три недели" уходит на экспорт. Теперь его то и дело пускают в ход и произральские, и проиранские ресурсы. Но совершенно неожиданно в этот обмен любезностями включилась западная пресса."Американские чиновники и эксперты, знакомые с данными, утверждают, что у Ирана больше ракет, чем перехватчиков у Израиля и Штатов. Это создает сомнения в способности еврейского государства защищаться в долгосрочной перспективе", — отмечает The Wall Street Journal.А ведь израильская система ПВО долгое время считалась практически неуязвимой. Она сочетает в себе несколько эшелонов:Уже в рамках этого конфликта Израиль впервые применил систему ПВО Barak Magen — для уничтожения беспилотников. Но главную угрозу на данном этапе представляет иранская баллистика. И именно "Хец" и Patriot c THAAD — основная защита.Проблема в том, что каждая ракета "Хец-3" стоит около двух миллионов долларов. Данные о количестве Израиль держит в секрете. Еще более сложная ситуация с американскими THAAD. К 2023-му их произвели всего 800 штук. При этом одна обходится в 12 миллионов. И на каждую иранскую ракету требуется несколько перехватчиков.ПВО не справляетсяКонфликт показал, что даже совместных усилий израильтян и американцев недостаточно. Свидетельств тому все больше: результаты иранских ударов снимать запретили, однако соцсети все равно полны фотографий с мест событий.Если в первые дни промашки ПВО можно было списать на перегрузку из-за большого количества целей, то теперь иранских пусков гораздо меньше, а защита все равно не справляется — примерно 20% ракет ее преодолевают.Поначалу Тегеран старался действовать исключительно ночью — так проще замаскировать удар и уберечь пусковые установки от ответа ЦАХАЛ. Тем более в Западном Иерусалиме утверждают, что поразили около двух третей установок, а в распоряжении исламской республики их осталось не более сотни.Однако сейчас все чаще ракеты стартуют днем — поэтому либо израильские данные неточны, либо Иран теперь в состоянии обеспечить защиту своему главному оружию.Десятки метров породыКонечно, Тегеран понес тяжелые потери, причем ЦАХАЛ и "Моссад" ликвидировали несколько руководителей КСИР и армии. Однако ответные удары не прекращаются.И в Вашингтоне ломают голову, как спасти ситуацию для своего главного союзника на Ближнем Востоке.Одна из главных задач, поставленных Белым домом Пентагону, — уничтожение иранской ядерной программы. В первую очередь завода по обогащению топлива Фордо.Как уточняет The Wall Street Journal, он расположен на глубине 90 метров. Все, что сверху, — скальная порода. И у Вашингтона есть лишь один вид конвенционального оружия, способный ее преодолеть. Правда, с оговорками.Речь о противобункерной бомбе GBU-57 весом в 13,6 тонны. Но она действует на глубину 60 метров."Значит, понадобится несколько повторных ударов, — указал в интервью WSJ эксперт Центра стратегических и международных исследований Том Карако. — Каждый фут важен, чтобы доставить ее поглубже и добиться результата".Носителями этого оружия выступают уже упомянутые B-2. Берут на борт всего по две таких бомбы, причем для сброса каждой потребуется отдельный заход на цель.Но есть альтернатива — тактическое ядерное оружие. В Белом доме в четверг опровергли утверждение The Guardian о том, что только оно может уничтожит объект в Фордо. Однако, по словам журналистки Fox News Джеки Хайнрик, этот вариант остается на столе. И шансы на то, что США спустя 80 лет повторят опыт Хиросимы и Нагасаки, пусть и низкие, но никак не нулевые.

