"Спустя 80 лет". Америка рискует повторить самый чудовищный опыт в истории
США имеют только один вид конвенционального оружия для поражения завода Фордо
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Противостояние между Израилем и Ираном продолжается в привычном ключе: одни наносят авиаудары, другие — атакуют баллистикой. А Пентагон перебрасывает в район конфликта флот и авиацию. О том, что может заставить США спустя 80 лет устроить еще одну ядерную бомбардировку, — в материале РИА Новости.
Масштабные приготовления
В Персидском заливе со дня на день появится вторая американская авианосная ударная группа — на помощь к USS Carl Vinson спешит USS Nimitz. К берегам Израиля в Средиземном море на всех парах мчит самая новая плавучая крепость — USS Gerald R. Ford, первый и пока единственный из своего класса авианосец.
Помимо этого, в Европу прибыли более 30 самолетов-заправщиков КС-135 и КС-46. Столь масштабная передислокация самолетов этого типа беспрецедентна. Объяснить можно необходимостью заправлять израильские самолеты. От Тель-Авива до Тегерана — более 1600 километров по прямой. Емкости топливных баков истребителей F-15 и F-16 для столь дальних вылетов недостаточно, а собственных "крылатых бензовозов" у Израиля всего 14. Американцам вполне по силам организовать дозаправку в воздушном пространстве Ирака, Сирии или Иордании.
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Maxwell OrloskyАмериканская авианосная ударная группа, включающая в себя авианосец "Джеральд Форд", в Средиземном море
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Maxwell Orlosky
Американская авианосная ударная группа, включающая в себя авианосец "Джеральд Форд", в Средиземном море
Но есть и другой вариант, куда более зловещий: дозаправка американских же B-2.
Они ждут своего часа на авиабазе Уайтмен в штате Миссури — 509-е крыло ВВС, первое и единственное с таким вооружением. Перелет до Ближнего Востока, как отмечает Fox News, займет 30 часов. Без дозаправки не обойтись.
Более того, над базой замечена высокая активность военно-транспортных самолетов Boeing C-17A Globemaster III. Такие же сейчас активно используются Пентагоном для переброски грузов из Европы на Ближний Восток.
И если в Уайтмен они могут помогать готовить к вылету B-2, то на Ближнем Востоке — перебрасывать системы ПВО, в которых Израиль нуждается особенно остро.
По заветам Киева
Рожденный украинской пропагандой мем "у России ракет осталось на две-три недели" уходит на экспорт. Теперь его то и дело пускают в ход и произральские, и проиранские ресурсы. Но совершенно неожиданно в этот обмен любезностями включилась западная пресса.
"Американские чиновники и эксперты, знакомые с данными, утверждают, что у Ирана больше ракет, чем перехватчиков у Израиля и Штатов. Это создает сомнения в способности еврейского государства защищаться в долгосрочной перспективе", — отмечает The Wall Street Journal.
© AP PhotoИзраиль под ракетной атакой Ирана
© AP Photo
Израиль под ракетной атакой Ирана
А ведь израильская система ПВО долгое время считалась практически неуязвимой. Она сочетает в себе несколько эшелонов:
- "Железный луч" — лазерная система для уничтожения ракет и боеприпасов сверхмалого радиуса действия, в частности артиллерийских и минометных снарядов;
- "Железный купол" — тактическая ПВО ближнего радиуса действия, способная поражать цели на дистанции до 150 километров. Преимущественно ее используют для защиты от ударов "Хезболлы" и ХАМАС;
- "Праща Давида" — среднее звено для противодействия оперативно-тактическим ракетным комплексам, дальность — до 300 километров;
- система "Хец" (с иврита — "Стрела"), в частности "Хец-2" и "Хец-3", — для ракет средней дальности;
- американские комплексы Patriot и THAAD — для баллистических и крылатых ракет любой дальности.
Уже в рамках этого конфликта Израиль впервые применил систему ПВО Barak Magen — для уничтожения беспилотников. Но главную угрозу на данном этапе представляет иранская баллистика. И именно "Хец" и Patriot c THAAD — основная защита.
Проблема в том, что каждая ракета "Хец-3" стоит около двух миллионов долларов. Данные о количестве Израиль держит в секрете. Еще более сложная ситуация с американскими THAAD. К 2023-му их произвели всего 800 штук. При этом одна обходится в 12 миллионов. И на каждую иранскую ракету требуется несколько перехватчиков.
ПВО не справляется
Конфликт показал, что даже совместных усилий израильтян и американцев недостаточно. Свидетельств тому все больше: результаты иранских ударов снимать запретили, однако соцсети все равно полны фотографий с мест событий.
Если в первые дни промашки ПВО можно было списать на перегрузку из-за большого количества целей, то теперь иранских пусков гораздо меньше, а защита все равно не справляется — примерно 20% ракет ее преодолевают.
© AP Photo / Leo CorreaДым поднимается над зданием больничного комплекса "Сорока" после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль
© AP Photo / Leo Correa
Дым поднимается над зданием больничного комплекса "Сорока" после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль
Поначалу Тегеран старался действовать исключительно ночью — так проще замаскировать удар и уберечь пусковые установки от ответа ЦАХАЛ. Тем более в Западном Иерусалиме утверждают, что поразили около двух третей установок, а в распоряжении исламской республики их осталось не более сотни.
Однако сейчас все чаще ракеты стартуют днем — поэтому либо израильские данные неточны, либо Иран теперь в состоянии обеспечить защиту своему главному оружию.
Десятки метров породы
Конечно, Тегеран понес тяжелые потери, причем ЦАХАЛ и "Моссад" ликвидировали несколько руководителей КСИР и армии. Однако ответные удары не прекращаются.
И в Вашингтоне ломают голову, как спасти ситуацию для своего главного союзника на Ближнем Востоке.
Одна из главных задач, поставленных Белым домом Пентагону, — уничтожение иранской ядерной программы. В первую очередь завода по обогащению топлива Фордо.
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Bryan CraneАмериканский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit во время посадки на базе Уайтмен в штате Миссури
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit во время посадки на базе Уайтмен в штате Миссури
Как уточняет The Wall Street Journal, он расположен на глубине 90 метров. Все, что сверху, — скальная порода. И у Вашингтона есть лишь один вид конвенционального оружия, способный ее преодолеть. Правда, с оговорками.
Речь о противобункерной бомбе GBU-57 весом в 13,6 тонны. Но она действует на глубину 60 метров.
«
"Значит, понадобится несколько повторных ударов, — указал в интервью WSJ эксперт Центра стратегических и международных исследований Том Карако. — Каждый фут важен, чтобы доставить ее поглубже и добиться результата".
Носителями этого оружия выступают уже упомянутые B-2. Берут на борт всего по две таких бомбы, причем для сброса каждой потребуется отдельный заход на цель.
Но есть альтернатива — тактическое ядерное оружие. В Белом доме в четверг опровергли утверждение The Guardian о том, что только оно может уничтожит объект в Фордо. Однако, по словам журналистки Fox News Джеки Хайнрик, этот вариант остается на столе. И шансы на то, что США спустя 80 лет повторят опыт Хиросимы и Нагасаки, пусть и низкие, но никак не нулевые.