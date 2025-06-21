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Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП
Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП - РИА Новости, 21.06.2025
Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП
Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:05:00+03:00
2025-06-21T09:05:00+03:00
2025-06-21T11:03:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 21 июн — РИА Новости. Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП, сообщило региональное управление МВД.По данным полиции:Судя по опубликованным кадрам, одна сторона перехода упала на фуру.В МВД уточнили, что движение на участке перекрыли ориентировочно с 09:00 до 11:00. Водителей попросили выбирать альтернативные пути объезда по трассе М-12 "Восток" и через Киржач.
https://ria.ru/20250621/dtp-2024442324.html
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Нижний Новгород, Владимирская область, Петушинский район, Происшествия, Киржач, Авто, ДТП
Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП
Во Владимирской области обрушился надземный переход после ДТП с фурой