Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 21.06.2025 (обновлено: 11:03 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/opora-2024450033.html
Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП
Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП - РИА Новости, 21.06.2025
Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП
Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:05:00+03:00
2025-06-21T11:03:00+03:00
нижний новгород
владимирская область
петушинский район
происшествия
киржач
авто
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024450484_90:0:911:462_1920x0_80_0_0_2b6357c9da8814d1bd1fd0263d494531.jpg
РЯЗАНЬ, 21 июн — РИА Новости. Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП, сообщило региональное управление МВД.По данным полиции:Судя по опубликованным кадрам, одна сторона перехода упала на фуру.В МВД уточнили, что движение на участке перекрыли ориентировочно с 09:00 до 11:00. Водителей попросили выбирать альтернативные пути объезда по трассе М-12 "Восток" и через Киржач.
https://ria.ru/20250621/dtp-2024442324.html
нижний новгород
владимирская область
петушинский район
киржач
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024450484_192:0:808:462_1920x0_80_0_0_2522bf802966a2fc02dd76eb3e0af10b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, владимирская область, петушинский район, происшествия, киржач, авто, дтп
Нижний Новгород, Владимирская область, Петушинский район, Происшествия, Киржач, Авто, ДТП
Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП

Во Владимирской области обрушился надземный переход после ДТП с фурой

© Фото : УМВД России по Владимирской области/ВКонтактеАвтомобиль врезался в опору надземного пешеходного перехода на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области
Автомобиль врезался в опору надземного пешеходного перехода на трассе М-7 Волга во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : УМВД России по Владимирской области/ВКонтакте
Автомобиль врезался в опору надземного пешеходного перехода на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 21 июн — РИА Новости. Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП, сообщило региональное управление МВД.
По данным полиции:
  • авария произошла около трех часов ночи в субботу на 131-м километре трассы М-7 "Волга";
  • в населенном пункте Липна водитель "ГАЗа", следуя в сторону Нижнего Новгорода, врезался в опору надземного пешеходного перехода;
  • конструкция повреждена, пострадавших нет.
Судя по опубликованным кадрам, одна сторона перехода упала на фуру.
В МВД уточнили, что движение на участке перекрыли ориентировочно с 09:00 до 11:00. Водителей попросили выбирать альтернативные пути объезда по трассе М-12 "Восток" и через Киржач.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В Иркутской области три человека погибли в ДТП
Вчера, 07:02
 
Нижний НовгородВладимирская областьПетушинский районПроисшествияКиржачАвтоДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала