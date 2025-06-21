https://ria.ru/20250621/opora-2024450033.html

Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП

Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП - РИА Новости, 21.06.2025

Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП

Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:05:00+03:00

2025-06-21T09:05:00+03:00

2025-06-21T11:03:00+03:00

нижний новгород

владимирская область

петушинский район

происшествия

киржач

авто

дтп

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РЯЗАНЬ, 21 июн — РИА Новости. Во Владимирской области частично обрушился надземный переход после ДТП, сообщило региональное управление МВД.По данным полиции:Судя по опубликованным кадрам, одна сторона перехода упала на фуру.В МВД уточнили, что движение на участке перекрыли ориентировочно с 09:00 до 11:00. Водителей попросили выбирать альтернативные пути объезда по трассе М-12 "Восток" и через Киржач.

https://ria.ru/20250621/dtp-2024442324.html

нижний новгород

владимирская область

петушинский район

киржач

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нижний новгород, владимирская область, петушинский район, происшествия, киржач, авто, дтп