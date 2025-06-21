https://ria.ru/20250621/opasnost-2024547526.html
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T22:58:00+03:00
2025-06-21T22:58:00+03:00
2025-06-21T22:59:00+03:00
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: Ракетная опасность в Республике Крым", - говорится в сообщении. Спасатели призвали население к бдительности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вооруженные силы украины
Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Крыму объявили ракетную опасность
МЧС: на территории Крыма объявили ракетную опасность