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В Тульской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 21.06.2025 (обновлено: 14:54 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/opasnost-2024492707.html
В Тульской области объявили ракетную опасность
В Тульской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2025
В Тульской области объявили ракетную опасность
В Тульской области объявлена ракетная опасность, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T13:39:00+03:00
2025-06-21T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
безопасность
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ТУЛА, 21 июн — РИА Новости. В Тульской области объявлена ракетная опасность, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. "Ракетная опасность на территории Тульской области, 13:05! Укройтесь в подземном пространстве, на нижних этажах здания, в помещении без окон с несущими стенами или защитном сооружении", — говорится в сообщении.Спустя несколько минут министерство по региональной безопасности в Telegram-канале объявило об угрозе атаки беспилотников.Накануне ночью дежурные средства ПВО сбили 61 украинский беспилотник, три из которых — над Тульской областью. Как уточнил губернатор Дмитрий Миляев, при отражении этой атаки никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
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тульская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Безопасность
В Тульской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Тульской области

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ПВО России - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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ТУЛА, 21 июн — РИА Новости. В Тульской области объявлена ракетная опасность, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
«
"Ракетная опасность на территории Тульской области, 13:05! Укройтесь в подземном пространстве, на нижних этажах здания, в помещении без окон с несущими стенами или защитном сооружении", — говорится в сообщении.
Спустя несколько минут министерство по региональной безопасности в Telegram-канале объявило об угрозе атаки беспилотников.
Накануне ночью дежурные средства ПВО сбили 61 украинский беспилотник, три из которых — над Тульской областью. Как уточнил губернатор Дмитрий Миляев, при отражении этой атаки никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьБезопасность
 
 
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