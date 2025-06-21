https://ria.ru/20250621/opasnost-2024492707.html

В Тульской области объявили ракетную опасность

В Тульской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2025

В Тульской области объявили ракетную опасность

В Тульской области объявлена ракетная опасность, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T13:39:00+03:00

2025-06-21T13:39:00+03:00

2025-06-21T14:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

безопасность

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ТУЛА, 21 июн — РИА Новости. В Тульской области объявлена ракетная опасность, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. "Ракетная опасность на территории Тульской области, 13:05! Укройтесь в подземном пространстве, на нижних этажах здания, в помещении без окон с несущими стенами или защитном сооружении", — говорится в сообщении.Спустя несколько минут министерство по региональной безопасности в Telegram-канале объявило об угрозе атаки беспилотников.Накануне ночью дежурные средства ПВО сбили 61 украинский беспилотник, три из которых — над Тульской областью. Как уточнил губернатор Дмитрий Миляев, при отражении этой атаки никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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2025

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тульская область, безопасность