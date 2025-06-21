https://ria.ru/20250621/opasnost-2024492707.html
В Тульской области объявили ракетную опасность
В Тульской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2025
В Тульской области объявили ракетную опасность
В Тульской области объявлена ракетная опасность, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T13:39:00+03:00
2025-06-21T13:39:00+03:00
2025-06-21T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
ТУЛА, 21 июн — РИА Новости. В Тульской области объявлена ракетная опасность, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. "Ракетная опасность на территории Тульской области, 13:05! Укройтесь в подземном пространстве, на нижних этажах здания, в помещении без окон с несущими стенами или защитном сооружении", — говорится в сообщении.Спустя несколько минут министерство по региональной безопасности в Telegram-канале объявило об угрозе атаки беспилотников.Накануне ночью дежурные средства ПВО сбили 61 украинский беспилотник, три из которых — над Тульской областью. Как уточнил губернатор Дмитрий Миляев, при отражении этой атаки никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Безопасность
В Тульской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Тульской области