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Украинские войска девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.06.2025
Украинские войска девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска девять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T00:23:00+03:00
2025-06-21T00:23:00+03:00
2025-06-21T00:23:00+03:00
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска девять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Восемь вооруженных атак - на горловском направлении... Одна вооруженная атака - на светлодарском направлении... Всего выпущено 20 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. В управление поступили сведения о гибели одного и ранении трех мирных жителей. За предыдущие сутки управление зафиксировало семь обстрелов.
https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024416729.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 боеприпасов