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Источник рассказал, зачем Киев распространяет фейк о подмене тел при обмене - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 21.06.2025 (обновлено: 16:09 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/obmen-2024511628.html
Источник рассказал, зачем Киев распространяет фейк о подмене тел при обмене
Источник рассказал, зачем Киев распространяет фейк о подмене тел при обмене - РИА Новости, 21.06.2025
Источник рассказал, зачем Киев распространяет фейк о подмене тел при обмене
Украинские СМИ распространили фейк о якобы подмене тела при обмене, чтобы попытаться уколоть Россию из-за пропорции при возвращении погибших, заявил в субботу... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:50:00+03:00
2025-06-21T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир мединский
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинские СМИ распространили фейк о якобы подмене тела при обмене, чтобы попытаться уколоть Россию из-за пропорции при возвращении погибших, заявил в субботу РИА Новости источник в российской переговорной группе. Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщил, что украинской стороне были переданы 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия, в свою очередь, получила 78 тел погибших военнослужащих. Позднее Мединский рассказал RT, что украинская сторона "раскручивает историю", что среди переданных ей при обмене тел якобы есть российские солдаты, переодетые в украинскую форму. Этот фейк распространяют для формирования общественного мнения на Украине, чтобы "создать искаженное представление о пропорции потерь". "Тело указанного военнослужащего было передано России в ходе последнего обмена, когда мы вернули Украине более шести тысяч солдатских останков", — пояснил источник агентства. При этом переговорной группе украинская сторона заявила, что якобы "это тело попало на Украину в ходе февральской репатриации из России и классифицировалось как "неопознанное". "Военного билета при нем, естественно, в феврале не было — и быть не могло, так как в ходе экспертизы тела тщательно досматриваются. И вдруг, именно когда нужно "уколоть" Россию за возвращение останков в неудобной для Киева пропорции, появляются и тело, и билет", — подчеркнул источник. Источник также сообщил, что российская сторона уверена в том, что боец РФ "погиб и был подобран украинской командой, которая передала его нам, выдав за "жертву подмены".
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021524636.html
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Киев
Источник рассказал, зачем Киев распространяет фейк о подмене тел при обмене

Украина распространяет фейк о подмене тел при обмене, чтобы уколоть Россию

© Фото : Владимир Мединский/TelegramОбмен телами погибших военных
Обмен телами погибших военных - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : Владимир Мединский/Telegram
Обмен телами погибших военных. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинские СМИ распространили фейк о якобы подмене тела при обмене, чтобы попытаться уколоть Россию из-за пропорции при возвращении погибших, заявил в субботу РИА Новости источник в российской переговорной группе.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщил, что украинской стороне были переданы 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия, в свою очередь, получила 78 тел погибших военнослужащих. Позднее Мединский рассказал RT, что украинская сторона "раскручивает историю", что среди переданных ей при обмене тел якобы есть российские солдаты, переодетые в украинскую форму. Этот фейк распространяют для формирования общественного мнения на Украине, чтобы "создать искаженное представление о пропорции потерь".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших
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"Тело указанного военнослужащего было передано России в ходе последнего обмена, когда мы вернули Украине более шести тысяч солдатских останков", — пояснил источник агентства. При этом переговорной группе украинская сторона заявила, что якобы "это тело попало на Украину в ходе февральской репатриации из России и классифицировалось как "неопознанное".
"Военного билета при нем, естественно, в феврале не было — и быть не могло, так как в ходе экспертизы тела тщательно досматриваются. И вдруг, именно когда нужно "уколоть" Россию за возвращение останков в неудобной для Киева пропорции, появляются и тело, и билет", — подчеркнул источник.
Источник также сообщил, что российская сторона уверена в том, что боец РФ "погиб и был подобран украинской командой, которая передала его нам, выдав за "жертву подмены".
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7 июня, 17:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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