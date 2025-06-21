https://ria.ru/20250621/neft-2024487953.html
Добыча нефти в США достигла пика, заявил Сечин
Добыча нефти в США достигла пика, заявил Сечин - РИА Новости, 21.06.2025
Добыча нефти в США достигла пика, заявил Сечин
Добыча нефти в США при текущих ценах на нее в мире достигла пика, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:59:00+03:00
2025-06-21T12:59:00+03:00
2025-06-21T12:59:00+03:00
пмэф-2025
экономика
цены на нефть
сша
россия
игорь сечин
скотт бессент
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_38bdaabd6fcce9fdb080f24690b60769.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Добыча нефти в США при текущих ценах на нее в мире достигла пика, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "При текущих ценах добыча нефти в США, по всей видимости, достигла пика. Такое мнение недавно озвучили компании Diamondback и ConocoPhillips", - сказал Сечин, выступая на Энергетической панели ПМЭФ. Он отметил, что нефтесервисная компания Liberty Energy, основанная действующим министром энергетики США Крисом Райтом, ожидает также значительного замедления буровой активности во второй половине этого года, что должно привести к сокращению бурового флота США еще примерно на 10%. "Неудивительно, что на этом фоне многие сланцевые игроки уже начали сокращать инвестиции", - добавил Сечин. При этом, по словам главы "Роснефти", новый министр финансов США Скотт Бессент неоднократно заявлял, что для успеха второго президентского срока Дональда Трампа необходим рост добычи нефти в стране в размере трех миллионов баррелей в сутки. "Что касается баррелей: какая разница для американского рынка, откуда придут эти баррели? Вполне возможно, это могут быть баррели, произведенные в странах-участницах ОПЕК+. Альянс последовательно, с конца прошлого года заявлял о необходимости наращивания добычи в связи с изменениями потребления", - сказал Сечин, добавив, что заявленное увеличение производства ОПЕК+ с мая этого года в три раза превышает первоначальный план альянса. Тем не менее, отметил он, низкие цены на нефть устраивают потребителей в США, где цена бензина с поправкой на инфляцию уже вернулась к уровню 2019 года. Рост добычи ОПЕК+ неслучайно происходит на фоне активизации ближневосточной политики Белого дома и заключения целого ряда соглашений с ключевыми странами региона, подчеркнул глава "Роснефти". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250602/benzin-2019994470.html
https://ria.ru/20250610/ekologiya-2021812270.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d9808c260500808eb50274c47493bd99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, россия, игорь сечин, скотт бессент, дональд трамп, роснефть, опек, conocophillips
ПМЭФ-2025, Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Игорь Сечин, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Роснефть, ОПЕК, ConocoPhillips
Добыча нефти в США достигла пика, заявил Сечин
Глава "Роснефти" Сечин: добыча нефти в США при текущих ценах достигла пика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Добыча нефти в США при текущих ценах на нее в мире достигла пика, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"При текущих ценах добыча нефти в США
, по всей видимости, достигла пика. Такое мнение недавно озвучили компании Diamondback и ConocoPhillips
", - сказал Сечин
, выступая на Энергетической панели ПМЭФ.
Он отметил, что нефтесервисная компания Liberty Energy, основанная действующим министром энергетики США Крисом Райтом, ожидает также значительного замедления буровой активности во второй половине этого года, что должно привести к сокращению бурового флота США еще примерно на 10%.
"Неудивительно, что на этом фоне многие сланцевые игроки уже начали сокращать инвестиции", - добавил Сечин.
При этом, по словам главы "Роснефти
", новый министр финансов США Скотт Бессент
неоднократно заявлял, что для успеха второго президентского срока Дональда Трампа
необходим рост добычи нефти в стране в размере трех миллионов баррелей в сутки.
"Что касается баррелей: какая разница для американского рынка, откуда придут эти баррели? Вполне возможно, это могут быть баррели, произведенные в странах-участницах ОПЕК+
. Альянс последовательно, с конца прошлого года заявлял о необходимости наращивания добычи в связи с изменениями потребления", - сказал Сечин, добавив, что заявленное увеличение производства ОПЕК+ с мая этого года в три раза превышает первоначальный план альянса.
Тем не менее, отметил он, низкие цены на нефть устраивают потребителей в США, где цена бензина с поправкой на инфляцию уже вернулась к уровню 2019 года. Рост добычи ОПЕК+ неслучайно происходит на фоне активизации ближневосточной политики Белого дома и заключения целого ряда соглашений с ключевыми странами региона, подчеркнул глава "Роснефти".
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.